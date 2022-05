Nick Knowles s’en prend aux trolls qui se moquent de sa relation avec l’écart d’âge

Nick Knowles a dénoncé les trolls qui se sont moqués de sa relation avec sa petite amie Katie Dadzie, qui a près de 30 ans sa cadette, affirmant que le jugement était » bouleversant et injuste « .

Après que Knowles, 59 ans, ait été récemment photographié avec Dadzie, 32 ans, le père de quatre enfants s’est rendu sur Twitter pour dire qu’il « fait rage » face à la réaction des trolls « abusifs » en ligne – soulignant que son nouveau partenaire est « plus riche et plus réussi’ que lui.

Il a écrit: « Je fais rage. La femme avec qui je dînais quand nous étions papotés a 32 ans, est diplômée dans deux matières, dirige 3 entreprises, est mère de 2 enfants, est plus riche et a plus de succès que moi et est intelligent et indépendante contrairement aux trolls abusifs qui l’attaquent. Qu’est-il arrivé à #bekind ? »

je fais rage

La femme avec qui je dînais quand nous étions papotés a 32 ans, est diplômée dans deux matières, dirige 3 entreprises, est mère de 2 enfants, est plus riche et a plus de succès que moi et est intelligente et indépendante contrairement aux trolls abusifs qui l’attaquent.

Qu’est-il arrivé à #etre gentil ? – Nick Knowles (@MrNickKnowles) 20 avril 2022

Dans une nouvelle interview avec The Sun, Knowles a expliqué comment il ressentait le besoin de s’exprimer, car c’est tout simplement « injuste » envers sa famille ou ceux avec qui il sort lorsqu’ils se font « tirer dessus verbalement » en ligne.

Il a déclaré: « J’ai choisi d’être à la télévision. Du coup, j’attends l’ensemble des neuf yards.

« Je suis là-haut en tant qu’objet. J’ai choisi d’être à la télé mais mes enfants, ou ma famille, ou les gens avec qui je sors, pour eux, je pense que c’est injuste de s’en prendre à eux.

« Ce qui m’a bouleversé, c’est son jugement sans rien savoir d’elle ni quelles pourraient être ses motivations. J’ai trouvé cela bouleversant et injuste et j’ai senti que je devais dire quelque chose à ce sujet.

« Par tous les moyens, essayez-moi, je suis là pour me faire tirer dessus verbalement sur les réseaux sociaux et le reste à cause de ce que j’ai choisi de faire dans la vie.

« Mais c’est un peu injuste de s’en prendre à des gens qui comptent pour moi. »

Crédit : Alamy

Knowles, qui a trois enfants adultes et un fils de sept ans, a ajouté : « Les gens ont une vision des célébrités. Je considère ce que je fais comme un travail. C’est un travail inhabituel et il est aux yeux du public.

« Beaucoup de gens qui font ce que je fais commencent à croire en leurs propres communiqués de presse – ils sont spéciaux et importants.

« Je suppose toujours que lorsque les gens me rencontrent, ils pensent que je dois être ce présentateur de télévision arrogant.