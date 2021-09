Eddie Hall révèle le secret clé de sa perte de poids de six pierres

Quand vous pensez à Eddie Hall, vous imaginez instantanément cet énorme mec qui était autrefois l’homme le plus fort du monde il y a quatre ans.

Avance rapide jusqu’en 2021, il est toujours très solide, ne vous méprenez pas, mais a réussi à déchiqueter un incroyable six pierres pour son prochain combat contre Hafthor ‘The Mountain’ Björnsson.

Hall est passé du poids de 200 kg (31 pierres 7 livres) qu’il avait atteint lorsqu’il est devenu l’homme le plus fort du monde à seulement 158 ​​kg (24 pierres 12 livres).

Avant. Crédit : Instagram/@eddiehallwsm

Après. Crédit : Instagram/@eddiehallwsm

Son secret pour la transformation du corps n’est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez.

Hall a déclaré à Men’s Health que ses promenades matinales étaient la principale raison de sa perte de poids.

« Taureaux *** », vous pourriez penser. Cependant, Hall dit que les promenades diurnes sont le « plus grand changement » dans son approche.

Il a déclaré: « Je dirais que le plus grand changement pour moi est d’ajouter des promenades quotidiennes.

« Juste tous les jours, se lever le matin et marcher un mile et demi.

« Certains matins je cours et certains matins je marche, mais chaque jour je me lève et fais un kilomètre et demi, et je sors mon chien.

« Cela m’aide à me vider l’esprit, me prépare pour la journée et c’est un excellent moyen de faire de l’exercice, et je crois sincèrement que c’est pourquoi le poids m’a perdu. »

Crédits : Instagram/eddiehallwsm

Il a ajouté: « Je n’utilise aucun de ces putains de Fitbits ou quelque chose comme ça; je les trouve vraiment stressants.

« Je vais juste avec le courant.

« Je ne mets aucun marqueur dessus, je le fais juste au toucher. »

L’homme de 33 ans a également déclaré que son changement de régime alimentaire avait été très important.

S’adressant à Muscle & Health, il a expliqué: « Quand j’ai remporté l’homme le plus fort du monde, je pesais presque 200 kg.

« En ce moment, je pèse environ 158 kg, donc j’ai environ 40 kilos de moins.

« À l’époque de l’homme fort, je consommais plus de 12 000 calories par jour. C’était juste une vache qui paissait constamment.

« Toute la journée, de la seconde où je me suis réveillé à la seconde où je me suis endormi, je prenais des repas. Je mangeais probablement huit repas par jour avec des collations entre les deux et beaucoup de liquides comme des smoothies riches en calories.

« Maintenant, je prends quatre repas carrés par jour et cinq shakes protéinés entre les deux pour m’assurer de ne pas creuser un trop gros trou.

« Je dirais que je consomme environ 6 000 calories par jour en ce moment. C’est la moitié de ce que je mangeais quand j’étais l’homme le plus fort du monde. »