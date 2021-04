F-Droid: l’alternative par excellence à Google Play est-elle sûre?

Nous analysons en profondeur F-Droid, le référentiel de logiciels libres et d’applications open source pour votre terminal Android.

Actuellement, la meilleure alternative à Google Play Store en tant que magasin d’applications sur Android est F-Droid, une plateforme dans laquelle toutes les applications que vous trouverez proviennent logiciel libre et / ou open source et dans lequel vous pouvez ajouter des référentiels supplémentaires. Dans les lignes suivantes, nous allons expliquer quelles sont vos meilleures applications et notre avis après l’avoir utilisé pendant un certain temps.

Qu’est-ce que F-Ddroid? L’une des meilleures alternatives à Google Play

F-Droid est un référentiel d’applications pour Android où tout utilisateur peut télécharger des applications et les utiliser sur votre terminal sans dépendre des services Google, car tout le contenu publié dans cette boutique d’applications a Licence GPL 3.0.

4 magasins alternatifs à Google Play que vous ne saviez peut-être pas pour télécharger des applications et des jeux

Cela signifie que le code de ces applications est gratuit et ouvert, permettant à n’importe qui de le faire consulter ou modifier sans aucune limitation. En effet, dans le fichier de chaque application nous pourrons accéder aux anciennes versions de son historique de versions et des permissions que nous accordons, son code source et les incidents rapportés à son créateur.

L’un des principaux avantages de F-Droid est que tout son contenu est gratuit, bien que nous ayons la possibilité d’effectuer dons aux développeurs d’applications spécifiquement pour qu’ils puissent continuer à l’améliorer.

Comment installer F-Droid et ajouter des référentiels

Pour installer F-Droid sur notre téléphone Android, il suffit de suivre les étapes suivantes:

Un référentiel est un magasin d’applications hébergé sur un serveur afin qu’ils puissent être installés et mis à jour facilement, c’est-à-dire que c’est la source à partir de laquelle nous installons une application.

F-Droid est un magasin d’applications qui nous permet de personnaliser ces référentiels, et même d’ajouter ceux que nous aimons le plus tant qu’ils sont compatibles avec lui. Pour pouvoir configurer et personnaliser les référentiels à partir desquels les applications seront installées, il suffit de réaliser les actions suivantes:

Ouvrez l’application et cliquez sur l’option Paramètres située en bas à droite.

Une fois à l’intérieur, nous devrons sélectionner l’option Référentiels et marquez ceux que nous voulons.

et marquez ceux que nous voulons. Pour ajouter l’un des référentiels pris en charge, nous devrons simplement cliquer sur le signe + situé en haut à droite et entrez l’adresse Web du même.

Meilleures applications

Dans cette boutique d’applications alternative, nous trouverons toutes sortes d’applications, sauf les clients officiels des réseaux sociaux et des jeux, car les deux ont besoin des services Google pour fonctionner. Gardez à l’esprit que certaines de ces applications seront également disponibles sur le Play Store, tandis que d’autres sont exclusifs à F-Droid.

En nous concentrant sur ses applications exclusives, nous devons souligner que toutes nous offrent un plus de confidentialité et de sécurité et après en avoir essayé quelques-unes, ce sont les meilleures applications que vous pouvez trouver dans F-Droid:

Courrier équitable : un client de messagerie alternatif qui nous permettra de lier n’importe quel compte de messagerie de n’importe quel fournisseur et qui se concentre sur la confidentialité, nous protégeant des traces de Google ou de Microsoft.

: un client de messagerie alternatif qui nous permettra de lier n’importe quel compte de messagerie de n’importe quel fournisseur et qui se concentre sur la confidentialité, nous protégeant des traces de Google ou de Microsoft. AnySoftKeyboard : un clavier alternatif aux célèbres Gboard et Swiftkey open source qui a toutes les fonctions nécessaires à notre vie quotidienne comme prise en charge de différentes langues , prédiction de mots lors de l’écriture, gestes , clavier emoji, touches virtuelles et éditeur de mots de dictionnaire .

: un clavier alternatif aux célèbres Gboard et Swiftkey open source qui a toutes les fonctions nécessaires à notre vie quotidienne comme , prédiction de mots lors de l’écriture, , clavier emoji, touches virtuelles et . AntennaPod : un gestionnaire de podcast complet qui nous permettra d’écouter nos programmes préférés, télécharger des épisodes automatiquement , organisez notre playlist et régler la vitesse de lecture pour chaque podcast. Un autre avantage de cette application est que nous pouvons exporter les paramètres et les abonnements pour les importer sur un autre appareil.

: un gestionnaire de podcast complet qui nous permettra d’écouter nos programmes préférés, , organisez notre playlist et pour chaque podcast. Un autre avantage de cette application est que nous pouvons pour les importer sur un autre appareil. OsmAnd + : une alternative intéressante à Google Maps basée sur les données fournies par OpenStreetMap et cela nous permet à la fois de l’utiliser comme navigateur GPS et téléchargez les cartes dans notre terminal pour quand nous n’avons pas de connexion Internet.

: une alternative intéressante à Google Maps basée sur les données fournies par et cela nous permet à la fois de l’utiliser comme navigateur GPS et pour quand nous n’avons pas de connexion Internet. Navigateur de confidentialité DuckDuckGo : l’un des navigateurs Web les plus populaires en matière de confidentialité, depuis bloque à la fois les cookies et les trackers et cela nous permet même d’utiliser votre propre moteur de recherche.

: l’un des navigateurs Web les plus populaires en matière de confidentialité, depuis et cela nous permet même d’utiliser votre propre moteur de recherche. NewPipe: un client YouTube à travers lequel nous pouvons voir tout le contenu de cette plateforme sans passer par les serveurs de Google, ajoutez tous nos abonnements à cette plateforme et certaines fonctionnalités de la version Premium telles que le téléchargement des vidéos dans notre terminal et la reproduction en arrière-plan.

Avis sur F-Droid: est-ce sûr?

La question que vous vous poserez pour le moment est de savoir si F-Droid est si sûr et fiable avec le magasin d’applications Google, la réponse est oui, et nous pouvons même dire qu’il est plus sécurisé que le Play Store lui-même.

La clé de cette sécurité est que ce magasin est composé d’applications gratuites ou open source et que ses propres caractéristiques expliquent sa fiabilité:

Sécurité : le code source de ces applications est accessible à tous, donc on peut voir ce qu’il veut faire et découvrez s’il recèle une intention malveillante.

: le code source de ces applications est accessible à tous, donc et découvrez s’il recèle une intention malveillante. confidentialité : ces applications visent à protéger les données privées des utilisateurs, qui ils ne seront ni vendus ni traités avec .

: ces applications visent à protéger les données privées des utilisateurs, qui . Qualité: il y a un faux sentiment que les applications gratuites sont de moins bonne qualité, mais ce n’est pas le cas. Ils ne sont peut-être pas si jolis esthétiquement, mais ils comptent avec les mêmes fonctions, voire plus, que les applications propriétaires .

. Gratuit: toutes les applications présentes dans F-Droid sont gratuites et n’ont pas d’achats ou d’abonnements via l’application. Certains développeurs acceptent les dons, mais beaucoup d’entre eux veulent simplement faire connaître leur création et qu’elle peut être utile aux utilisateurs.

11 alternatives open source aux applications les plus populaires

Cela signifie que les applications que nous pouvons trouver dans cette boutique alternative sont plus sûres que celles du Play Store car sont audités par un grand nombre d’utilisateurs qui les utilisent au quotidien. En ce sens, F-Droid nous donne la possibilité de signaler toute panne que l’on trouve dans une application, tout comme le magasin d’applications Google, directement au développeur, même si, dans ce cas, la communication est plus fluide car nous avons la possibilité d’inclure le bogue sur la propre page Web du projet sur GitHub.

Rubriques connexes: Applications, Google Play

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂