La première de la saison 5 de The Bold Type sur Netflix a-t-elle été annulée ?

La cinquième saison de Le type gras Il n’atteint toujours pas Netflix, alors beaucoup se demandent si sa première a été annulée. C’est la vérité.

© HuluKat, Jane et Sutton

S’il y a bien une série qui a marqué une nouvelle génération, c’est Le type gras. La bande a frappé Netflix il y a plus d’un an et est rapidement devenue un succès imparable. En effet, son intrigue a réussi à captiver les téléspectateurs d’âges différents qui se sont identifiés aux protagonistes. A noter que le casting est mené par Meghan Fahy, Aisha Dee et Katie Stevensqui font un travail exceptionnel.

Ceci est dû au fait Le type gras suit ses trois personnages : Kat, Sutton et Jane, trois amies qui vivent au rythme du New York. Ils, malgré tout, priorisent leur bien-être avant toute autre chose. A tel point que cette histoire est rapidement devenue une sensation mondiale, récoltant des milliers de reproductions. Et, même si c’était très comparé à Le sexe et la villeil n’est pas tombé dans le cliché, il a donc réussi à être un excellent pari.

En fait, c’est pourquoi il a déjà un total de quatre saisons disponibles sur Netflix et une cinquième en première. Bien sûr, il convient de noter que l’édition numéro cinq est la dernière, mais il restait encore un long chemin à parcourir. Cependant, les derniers épisodes n’ont pas encore atteint le géant du streaming et c’est quelque chose qui inquiète les fans de différents pays. Ceci est dû au fait Le type gras est une fiction télévisée et a déjà fini de diffuser sur le petit écran.

Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, les productions que la société de Ted Sarandos achète pour la distribution arrivent sur la plateforme, généralement, entre trois et six mois après leur dernière diffusion à la télévision. Dans le cas de cette histoire, le dernier épisode a été publié le 30 juin 2021. En d’autres termes, plus d’un an s’est écoulé et il n’y a toujours pas de nouvelles qu’il a atteint la plateforme, donc beaucoup se demandent déjà s’il a été suspendu .première.

Mais, pour la tranquillité des téléspectateurs, il n’y a aucune nouvelle à ce sujet. C’est pourquoi la sortie de Le type gras sur Netflix est toujours valable même si, apparemment, il a été retardé plus qu’il ne le devrait. Cependant, il reste à espérer que la production débarquera sur le service à la demande dans les derniers mois de 2022, mais aussi parmi les premiers de 2023. En tout cas, rien n’est encore confirmé, donc tout est spéculation.

