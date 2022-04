Thor : Love and Thunder : montre les nouvelles tenues de Thor et Jane Foster

La production la plus attendue de merveille c’est actuellement le nouvel opus du Dieu du tonnerre »Thor : Amour et tonnerre », Eh bien, avec une date de sortie prévue pour le 8 juillet, Marvel Studios n’a pas encore révélé de nouvelle bande-annonce pour le film, et pratiquement aucune information n’est connue sur l’intrigue.

Mais à la surprise de beaucoup, la bande vient de dévoiler une nouvelle bannière promotionnelle qui montre les nouvelles apparitions de Thor et Jane Foster. Dans une image publiée par @lovethundernews Twitter, vous pouvez voir la nouvelle armure asgardienne que les personnages principaux du film auront, où l’on peut également voir Thor tenant le marteau Mjolnir réformé.

Alors que les collaborations précédentes avec les jouets et les ensembles LEGO ont montré dans une plus large mesure à quoi ressembleront les costumes des personnages et comment ils auront une refonte majeure du design, cette nouvelle image est le regard le plus clair sur les personnages à ce jour.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sam Raimi veut faire un autre film SpiderMan avec Tobey Maguire

Le but de la nouvelle bannière est pour le moment inconnu, mais certains fans soupçonnent qu’elle servira de base à un pot de pop-corn qui pourrait être proposé aux spectateurs voyant le film en salles. Certains pensent que ces images agiront comme des variantes, car une autre fuite récente a révélé un ensemble différent de bacs à pop-corn montrant les protagonistes dans une pose similaire ainsi que des gros plans de leurs armes respectives.

À quelques mois de la sortie de »Thor : Love and Thunder », les fans de Marvel ont montré leur mécontentement envers la société pour son manque de marketing formel pour ce nouveau film, mais même ainsi, certains pensent que la bande-annonce n’est peut-être pas loin d’être libéré.

Même une nouvelle image révélée à partir de l’enregistrement du film, où l’on voit Chris Hemsworth déjà Tessa Thompsonavec le gérant Taika Waititia conduit à réfléchir à une éventuelle date de sortie de la bande-annonce, puisque chacun d’eux sort en montrant un signal différent avec ses mains, ce qui pour les fans les plus méticuleux, donne le signal que la bande-annonce sortira le 11 avril.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Warner Bros. suspend la participation d’Ezra Miller aux films DC

Waititi avait précédemment plaisanté sur les progrès du film, déclarant que puisque « Love and Thunder » devait arriver en juillet, le film ne serait terminé que le mois précédent. « Ce n’est pas encore fait », a déclaré Waititi. « Il sort en juillet, probablement fin juin. Probablement un jour avant la première. C’est comme ça que nous procédons. »

Il faudra attendre une prochaine bande-annonce pour »Thor : Love and Thunder », qui prévoit de sortir en salles le 8 juillet de cette année.