McLaren Artura et Ferrari SF90 n’ont pas de marche arrière. J’ai trouvé pourquoi

Première McLaren à présenter un moteur V6 et le premier modèle électrifié de la marque Woking à être produit en série (si nous n’avons pas les P1 et Speedtail limités), le McLaren Artura marque le début d’une nouvelle ère chez McLaren.

À son tour, le Ferrari SF90 Stradale il n’est pas à la traîne en ce qui concerne les «repères internes» et à l’intérieur de la maison de Maranello, c’est «seulement» le modèle routier le plus puissant jamais conçu, étant également le premier à être produit en série, sans limitations, contrairement à la LaFerrari.

En commun, les deux sont des hybrides brancher et partagent une «petite curiosité»: aucun d’entre eux ne voit les boîtes de vitesses respectives (double embrayage et huit rapports dans les deux cas) intégrant la marche arrière traditionnelle.

Une question de poids

Mais pourquoi négliger la marche arrière? De manière très réductrice, se passer de reverse dans ce type d’hybrides permet d’éviter les redondances et même un petit gain de poids.

Comme vous le savez, les hybrides brancher ils sont beaucoup plus lourds que les modèles équipés uniquement de moteurs à combustion – que ce soit en raison de l’ajout d’un ou de plusieurs moteurs électriques et, surtout, en raison de la présence des batteries qui les alimentent – par conséquent, toutes les mesures pour maintenir ce poids contenu sont les bienvenues.

De plus, si, dans une voiture «normale», le surpoids est déjà problématique – plus d’inertie et compromet la dynamique -, dans deux super-sports aussi axés sur la performance que le sont la McLaren Artura et la Ferrari SF90 Stradale, le surpoids est un problème crucial.

Dans le cas du modèle britannique, malgré la présence de la batterie de 7,4 kWh et du moteur électrique, son poids en ordre de marche est inférieur à 1500 kg – il pèse 1498 kg (DIN). Le SF90 Stradale, quant à lui, voit son système hybride ajouter 270 kg et la masse totale s’élève à 1570 kg (à sec, c’est-à-dire ajouter au moins 100 kg pour tous les fluides nécessaires à son fonctionnement).

Une petite contribution pour atténuer l’impact du poids de la machine électrique a été justement d’abandonner la marche arrière. Dans le cas de McLaren, c’était le moyen trouvé d’offrir une relation de plus à la transmission sans augmenter son poids. Dans la Ferrari, il a économisé un total de 3 kg par rapport à la transmission conventionnelle à double embrayage qu’ils avaient déjà.

Comment se retirent-ils?

À présent, vous vous êtes peut-être demandé: «Ok, ils n’ont pas de marche arrière, mais ils peuvent reculer. Comment faites-vous? « . Eh bien, ils le font précisément parce qu’ils sont des hybrides brancher, c’est-à-dire qu’ils le font parce qu’ils ont un moteur électrique suffisamment puissant pour cette tâche.

Comme dans les voitures électriques (qui n’ont normalement pas de boîte de vitesses, seulement une boîte de vitesses à une seule vitesse), le moteur électrique peut inverser sa polarité, se déplaçant dans la direction opposée, permettant ainsi à l’Artura et à la SF90 Stradale de reculer.

Dans le cas de l’Artura, le moteur électrique de 95 ch logé entre la boîte de vitesses et le vilebrequin, en plus d’assurer des fonctions de «marche arrière», de soutenir le moteur thermique et de booster la voiture en mode 100% électrique, la possibilité d’adoucir les changements en espèces rapport.