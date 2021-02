Valheim, le jeu vidéo Viking de 2 millions d’utilisateurs, est développé par seulement 5 personnes

Le nouveau jeu vidéo du moment est Valheim. C’est une survie avec des composants de jeu de rôle RPG (jeu de rôle) qui ces dernières semaines a conquis les joueurs PC et les joueurs sur la plateforme numérique Steam. À peine deux semaines après son lancement, qui a eu lieu le 2 février dernier, le titre inspiré de la mythologie nordique a été acheté par plus de 2 millions d’utilisateurs. Un résultat totalement inattendu pour la toute jeune équipe de développement suédoise, Studios Iron Gate, composé de seulement cinq personnes. « Nous avions le sentiment que [Valheim] il se serait assez bien vendu, du moins pour nous soutenir. Mais atteindre un million d’utilisateurs, maintenant deux millions, est quelque chose que nous n’aurions jamais pu imaginer », a-t-il commenté. Henrik Törnqvist, co-fondateur d’Iron Gate Studios, à l’occasion de l’interview de Christopher Livingston du portail Joueur PC.

Cette situation peut rappeler celle vécue par InnerSloth, une équipe de développement américaine connue pour Among Us, le phénomène culturel de 2020. Passé en cachette après la publication de 2018, le jeu sur les déductions sociales a ensuite explosé deux ans plus tard grâce à la visibilité donnée par les streamers et les créateurs de contenu. Une popularité qui a attiré près d’un demi-milliard de joueurs en novembre dernier chez Among Us. Un résultat certainement pas attendu par les trois seuls jeunes membres d’InnerSloth, qui ont atteint quatre membres il y a quelques mois, avec l’arrivée de Victoria Train en tant que Community Director.

À l’approche du seuil de 3 millions d’utilisateurs, Iron Gate Studios augmentera également ses effectifs. Törnqvist l’a lui-même déclaré lors de l’entretien susmentionné. Une étape nécessaire, car les travaux sur Valheim ce n’est plus gérable avec seulement cinq personnes. La quantité de travail à laquelle sont soumises les équipes de développement évolue en fonction du nombre d’employés et du budget disponible, mais le sujet en général reste assez brûlant chez les initiés, entre phénomènes de crunch et formation de battage médiatique, c’est-à-dire déclenchant de fortes attentes chez les Publique.

