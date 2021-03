Le réalisateur de Face / Off 2 dit «  Lire entre les lignes  » à propos du retour de Travolta & Cage

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si Face / Off stars John Travolta et Nicolas Cage reviendront pour Face / Off 2, mais le réalisateur Adam Wingard ne peut s’empêcher de laisser entendre que c’est ce qu’il espère qu’il se produira. Il a maintenant fortement laissé entendre que les deux acteurs reviendraient, demandant aux fans de « lire entre les lignes » concernant ses réponses récentes sur la question de savoir si Travolta et Cage reprendront leurs rôles respectifs.

« Vous savez, j’ai peur de dire oui ou non à cela parce que nous ne sommes pas encore entrés dans cette phase, que je ne veux effrayer personne. Mais encore une fois, je répéterai en quelque sorte que c’est une suite définitive de Face / Off, et je ne ferais pas le film si, à un moment donné, j’avais l’impression que le film n’allait pas être une véritable suite définitive. Je sais que ce n’est pas une bonne réponse, mais lisez entre les lignes là-bas, tu sais? «

Tandis que Face / Off 2 est encore à ses tout débuts, vous n’avez pas besoin de chercher dur pour suivre les conseils de Wingard de lire entre les lignes. Le Godzilla contre. Kong le réalisateur espère clairement que les deux John Travolta et Cage reviendra aux rôles de héros et méchant Sean Archer et Castor Troy, le cinéaste semblant très passionné par la relance de la franchise de manière à continuer l’histoire de ces personnages.

C’est loin d’être la première fois que Wingard a déclaré son dévouement à faire une suite définitive plutôt qu’un redémarrage, le réalisateur ayant précédemment déclaré: « Certaines personnes supposent simplement que lorsque je dis que cela signifie simplement que cela se déroule dans le monde de Face. / Off. Pour moi, Face / Off ne concerne pas une procédure ou quelque chose du genre. Ce n’est pas le monde dans lequel les personnages existent. Il s’agit de Sean Archer et de Castor Troy. C’est le sujet de ce film. C’est le suite de cette histoire. Il est difficile d’en parler autrement mais c’est, pour moi, la suite définitive de cette saga. «

Sorti en 1997, le premier Face / Off suit Sean Archer (John Travolta), un agent du FBI, qui subit une chirurgie plastique expérimentale afin de se faire passer pour l’assassin de son fils et ennemi juré, Castor Troy (Nicolas Cage). Bien que ses missions initiales se passent bien, le vrai problème commence lorsque Castor se réveille d’un coma et subit la même procédure et commence à se faire passer pour Sean.

Alors que le film se termine avec Castor Troy apparemment mort et Archer de retour avec son visage ressemblant à Travolta, ce film d’action sauvage signifie qu’il existe plusieurs façons de ramener Castor (et donc Cage) dans la mêlée. Peut-être n’était-il pas aussi mort qu’il le paraissait? Ou peut-être que porter le visage de Troy pendant si longtemps a endommagé Archer, le héros et le méchant résidant désormais dans le même corps?

Wingard a jusqu’à présent décrit Face / Off 2 comme « une histoire de famille », mais à part ce petit détail, nous n’avons actuellement aucune idée de l’approche de Wingard pour la suite. Mais son adoration claire pour le premier film et son désir de ramener à la fois John Travolta et Nicolas Cage ne manqueront pas de combler les fans d’une excitation palpable. Cela nous vient de Slashfilm.

Sujets: Face / Off