Mbappé également testé positif: le Paris Saint-Germain devient un hotspot Corona

Maintenant, Kylian Mbappé est également attrapé. En tant que septième footballeur du Paris Saint-Germain, finaliste de la Ligue des champions, le champion du monde sera testé positif au virus corona. Il fait actuellement partie de l’équipe nationale – pour laquelle il ne pourra pas jouer dans un premier temps.

Le footballeur national français Kylian Mbappé a été infecté par le virus corona, selon l’association française, et est absent de l’équipe nationale lors du match de Ligue des Nations contre la Croatie mardi. Comme d’autres professionnels, l’association a rendu public le résultat du test et a également nommé l’attaquant du Paris Saint-Germain. Samedi, Mbappé a marqué le but de la victoire de la France 1-0 en Suède.

Avant l’attaquant vedette de 21 ans, six des joueurs des finalistes de la Ligue des champions avaient déjà été testés positifs. Certains d’entre eux se sont envolés vers l’île de vacances espagnole d’Ibiza pour de courtes vacances après la finale de la première classe perdue de peu contre le FC Bayern (0-1) et ont apparemment été infectés là-bas, y compris selon les informations de l’agence de presse AFP Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. . Selon « L’Equipe », les autres professionnels sont le défenseur Marquinhos, l’attaquant Mauro Icardi et le gardien Keylor Navas.

Le directeur sportif Leonardo avait récemment défendu ses joueurs contre les critiques. « Tous les footballeurs sont allés à Ibiza. Chaque équipe a des cas positifs, mais c’est un scandale si cela arrive à Paris », a-t-il déclaré à la chaîne française Canal +. « Ce sont des joueurs qui étaient là avec leurs femmes et leurs enfants », a poursuivi Leonardo. Il a également confirmé que tous les six – Mbappé n’était pas encore connu – l’entraîneur Thomas Tuchel sera absent lors du premier match de championnat jeudi au RC Lens (21h). Mais il suppose que certains seront de retour dimanche prochain contre l’Olympique de Marseille.