L’acteur de Game Of Thrones, Hannah Waddingham, dit que le tournage de la scène de Waterboard est «  le pire jour de sa vie  »

Jeu des trônes L’acteur Hannah Waddingham a parlé de la célèbre scène du waterboard, affirmant que le jour où elle a été filmée était le pire jour de sa vie.

Waddingham, 46 ans, a joué Septa Unella dans les saisons cinq et six de A obtenu, et elle a eu une expérience très traumatisante sur la série HBO, lorsqu’elle a été « waterboardée pendant 10 heures ».

S’adressant à Collider, Waddingham a déclaré: « Là, j’ai été attaché à une table en bois avec de grosses sangles appropriées pendant 10 heures. Et certainement, à part l’accouchement, c’était le pire jour de ma vie. Parce que Lena était mal à l’aise de verser du liquide sur mon visage pendant aussi longtemps, et j’étais hors de moi.

Cersei Lannister a versé du vin sur Septa Unella. Crédit: HBO

«Mais dans ces moments-là, vous devez penser, servez-vous le morceau et continuez-vous ou est-ce que vous sortez et dites: ‘Non, ce n’est pas ce pour quoi je me suis inscrit, bla, bla, bla?’.

«Et puis, ce qui est drôle, c’est qu’après avoir fini de le tourner toute la journée, des gens comme Miguel Sapochnik, le réalisateur au fait, passaient avec une tasse de thé et un sandwich sur le pouce et partaient. , « Salut, chérie, ça va? » Et je me suis dit: «Pas vraiment». «L’équipage vient juste de dire que nous sommes vraiment en train de vous faire du waterboard ici».

« Et je me suis dit: ‘Ouais, tu n’as pas besoin de me dire ça’. »

Après le tournage traumatisant de la scène, Waddingham a déclaré qu’elle en avait après des symptômes physiques douloureux.

Elle a expliqué: « Je pouvais à peine parler parce que j’avais crié à travers la main de la Montagne, ce qui est assez effrayant en tant que chanteuse de perdre complètement sa voix, donc je n’avais aucune voix à chuchoter à peine, des ecchymoses surgissaient déjà comme je l’avais été attaqué et je me suis dit: « Je viens de faire du waterboard pendant 10 heures ». «

Crédit: PA

Non seulement cela, mais elle a eu des conséquences plus durables après cette journée déchirante.

«Je n’avais même pas réalisé que cela me donnait définitivement de la claustrophobie autour de l’eau», a-t-elle ajouté. « Certainement. Je ne l’avais pas réalisé avant d’avoir regardé un programme où la caméra est sur le visage de l’acteur et ils sont plongés dans l’eau, mais vous les voyez face à la caméra, et j’ai eu une terrible panique à propos de il.

« Et en fait, je suis allé discuter un peu avec quelqu’un à ce sujet, parce que c’est assez complet d’être waterboardé pendant 10 heures, et ensuite seulement une minute et 30 secondes peuvent être utilisées devant la caméra. »