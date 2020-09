Et l’action! Définir la photo aussi "Mission: impossible 7" teasers cascadeur fou

Depuis février, la production de « Mission: Impossible 7 » est suspendue. Maintenant, nous pouvons enfin tirer à nouveau! Le réalisateur Christopher McQuarrie célèbre le retour sur le plateau de la suite d’action avec un instantané, que non seulement les personnes ayant peur des hauteurs devraient reprendre leur souffle à la vue …

La photo que Christopher McQuarrie partage sur Instagram montre un paysage de montagne pittoresque et une haute rampe vertigineuse qui semble ne mener nulle part. En revanche, la personne qui se tient sur la rampe et regarde dans l’abîme semble minuscule. McQuarrie ne révèle pas s’il s’agit de l’acteur principal Tom Cruise ou non.

« Action … # MI7 Day 1 » est le titre de la contribution du réalisateur. Apparemment, la barre en termes de cascades est déjà placée haut le premier jour de tournage après la pause forcée – dans le vrai sens du terme!

La prochaine grande chose pour Ethan Hunt?

En ce qui concerne les cascades, l’équipe de Mission: Impossible veut aller un peu plus haut dans chaque suite. Pour le quatrième film de la série, la star hollywoodienne Tom Cruise a escaladé la façade du Burj Khalifa. À 828 mètres, le gratte-ciel est le plus haut bâtiment du monde. Pour la partie 5, «Rogue Nation», l’acteur s’est en fait suspendu de l’extérieur d’un avion au décollage – et a même accepté une côte cassée pendant le tournage. Plus récemment, Cruise a réalisé un saut en parachute HALO d’une hauteur de plusieurs milliers de mètres pour « Mission: Impossible 6 – Fallout ».

Il ne serait donc pas si surprenant de voir le protagoniste de Cruise Ethan Hunt dans le prochain film sur une moto sur une rampe dans les montagnes – juste pour qu’il atterrisse finalement en toute sécurité sur le prochain sommet.