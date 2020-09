Neato présente le premier robot aspirateur au monde avec filtre HEPA

Les nouveaux robots aspirateurs Neato ne se contentent pas d’aspirer le sol. Ils purifient également l’air. Lors de l’IFA 2020 à Berlin, Neato a présenté les nouveaux modèles D10, D9 et D8. Deux d’entre eux proposent un filtre HEPA pour la purification de l’air.

Les nouveaux aspirateurs robots devraient être caractérisés par un bac à poussière plus grand, une brosse plus large et un processus d’installation rapide. En plus de ces caractéristiques, le Neato D10 est équipé du premier filtre HEPA à l’intérieur. Le modèle est le premier au monde avec ce filtre, rapporte le constructeur. Sinon, il est utilisé dans les purificateurs d’air et ainsi le D10 capture jusqu’à 99,97% des allergènes et des particules. Il a une autonomie d’environ 150 minutes et utilise la technologie LiDAR pour estimer correctement les distances dans la maison.

Neato D8 n’utilise pas de purification de l’air

Le fabricant a installé un filtre HEPA différent dans le modèle de milieu de gamme, le Neato D9. Il élimine environ 99,5% de la poussière et des allergènes dans l’air. Il n’est pas aussi puissant que le Neato D10, mais avec une durée de fonctionnement de 120 minutes, il peut aspirer pendant une durée similaire.

Le D8, en revanche, est le modèle le moins cher de Neato – cette fois sans filtre HEPA et avec l’équipement de base. Par rapport aux modèles de l’année précédente, l’appareil dispose d’un bac à poussière plus grand et d’une brosse plus large. L’autonomie de la batterie est d’environ 90 minutes.

À première vue, il n’y a aucune différence entre les trois modèles.

Disponible sur le marché à l’automne

Le fabricant Neato déclare avoir rendu le processus de configuration de l’aspirateur aussi simple que possible à l’aide de l’application. L’application a été entièrement revue et repose sur une courte installation via Internet domestique en six étapes.

Les nouveaux modèles doivent être lancés en Europe à partir de l’automne 2020. Ensuite, il y a le Neato D10 pour 760 euros, le D9 pour 675 euros et le D8 pour 590 euros.