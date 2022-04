Mauvaises nouvelles! Spider-Man: Across the Spider-Verse est reporté à 2023

Le film d’animation attendu de »Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) » vient d’être retardé. La suite du succès de Sony en 2018, cela fera attendre un peu plus longtemps les fans de Marvel, qui étaient impressionnés par le style d’animation présenté dans le premier opus.Spider-Man: dans le Spider-Verse », où nous avons pu rencontrer Miles Morales pour la première fois.

Selon de nouveaux rapports, » Across the Spider-Verse » vient de changer sa date de sortie du 7 octobre 2022 pour finir par sortir en salles le 2 juin 2023. De même, » Spider-Man: Across the Spider-Verse ( Deuxième partie), une suite directe de ce nouveau film, changera sa date au 29 mars 2024, alors qu’il devait auparavant sortir en 2023.

»Spider-Man: Into the Spider-Verse » est sorti le 14 décembre 2018, étant un succès instantané depuis sa sortie, avec le film d’animation rapportant 375,5 millions de dollars dans le monde et remportant l’Oscar du meilleur long métrage d’animation à la 91e cérémonie des Oscars.

»Into the Spider-Verse » a été salué par la critique comme l’un des meilleurs films d’animation de tous les temps, avec son animation mêlant traits 2D et animation 3D, donnant au film un style de bande dessinée. Même de nombreux fans affirment que vous pouvez mettre le film en pause à n’importe quelle scène ou à n’importe quel moment et vous pourrez obtenir une capture d’écran qui ressemble exactement à quelque chose d’une bande dessinée.

C’est en décembre 2021 que Sony a dévoilé le premier regard sur la suite »Across the Spiderverse », montrant le retour de Miles Morales et Gwen Stacy, et révélant que ce prochain opus serait divisé en deux parties. Dans le petit aperçu, nous pouvons voir comment Miles va s’immerger dans le monde étrange du Spider-Verse, rencontrant d’autres versions de Spider-Man ainsi que Spider-Man 2099.

On dirait que nous devrons attendre jusqu’en 2023 pour voir plus du héros-araignée préféré de tout le monde, avec »Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) » arrivant le 2 juin 2023. En plus de l’animation film, Sony devrait également sortir »madame la toile » le 7 juillet 2023, une date proche de la nouvelle première de »Across the Spider-Verse ».