L’un des responsables de Mindhunter a offert des détails exclusifs sur le plan des épisodes suivants de la série et a parlé du retour.

Nouveaux détails de la saison 3 de Mindhunter : revient-il sur Netflix ?

le service de streaming Netflix Il propose une large gamme de productions dans son catalogue de contenu, qui divisent le public par les goûts et la qualité. Il y a peu de titres qui semblent générer un consensus général d’approbation et l’un d’eux est chasseur d’esprit, qui est sur le point d’avoir trois ans depuis sa dernière diffusion et jusqu’à présent, il n’a pas été officialisé s’il est annulé ou en développement. Pendant ce temps, l’un de ses réalisateurs a élevé la voix et suscité l’espoir chez les fans.

La deuxième saison est arrivée en août 2019, mais la pandémie de Coronavirus a obligé la plateforme à revoir de nombreux projets du côté économique et le drame des années 70 en faisait partie. David Fincherproducteur exécutif, a semblé anéantir les espoirs en déclarant : « Pour le public qu’il avait, c’était un programme coûteux. Honnêtement, je ne pense pas que nous puissions le faire pour moins que ce que j’ai fait dans la saison deux et à un certain niveau, vous devez être réaliste quant aux dollars. ».

Cependant, il a rapidement précisé qu’il avait dit Variété Quoi voudrais revenir un jour et avait avancé le plan: « L’espoir était d’arriver à la fin des années 90, au début des années 2000, avec un peu de chance aux gens qui frappent à la porte de la maison de Dennis Rader. ». Dans les dernières heures, qui a parlé était André Dominiqueréalisateur des épisodes et a donné de nouveaux détails sur la stratégie du programme.

Dans une conversation avec Collisionneura détaillé la prochaine histoire pour les profileurs du FBI : « Ce qu’ils allaient faire dans la saison 3, c’était d’aller à Hollywood. Donc l’un d’eux allait traîner avec Jonathan Demme et l’autre allait traîner avec Michael Mann. Et il s’agirait de le profiler pour faire lui le gars de l’air du temps, de la conscience publique ». Puis, il a déclaré : « C’était la saison que tout le monde attendait vraiment de faire, quand ils sortent du sous-sol et commencent ».

+Est-ce que Mindhunter revient ?

Au cours de l’année écoulée, des rumeurs sont arrivées qui assuraient une reprise des conversations entre Netflix Oui David Fincher, puisque le cinéaste a un accord avec la plateforme pour réaliser divers projets. Cependant, Il n’a pas encore été annoncé et il est officiellement connu qu’il n’y a pas de plans pour la poursuite de chasseur d’espritmais la confirmation nulle de son annulation génère de l’enthousiasme chez les fans.

