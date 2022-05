Bienvenue à Eden : où est l’île de la série Netflix

Netflix

L’endroit paradisiaque de Welcome to Eden, la nouvelle super production jeunesse de Netflix, est un endroit bien réel qui a des emplacements impressionnants.

©IMDBbienvenue à l’éden

bienvenue à l’éden Cela commence par une question très simple pour ses protagonistes : « Êtes-vous heureux? ». Vient ensuite la promesse de partager un bon moment pour un groupe de jeunes influenceurs, menés par Zoa, qui sont invités sur une île paradisiaque pour profiter d’une soirée organisée par une marque de boissons. Une aventure mystérieuse stimulante commence pour ces personnages avec la possibilité de changer leur vie pour toujours, bien que le paradis ne soit pas ce qu’il semble.

Ce thriller juvénile est la nouvelle proposition de Netflix qui a été créée le 6 mai et compte 8 épisodes. Le spectacle est une création de Joaquín Gorriz et Guillermo Lopez. Trois mois avant sa première, il a été renouvelé pour une deuxième saison, ce qui montre la confiance du géant du streaming dans ce programme dont la principale caractéristique est ses emplacements impressionnants.

un paradis terrestre

où a-t-il été filmé bienvenue à l’éden? Les responsables de ce programme télévisé recherchaient un lieu avec certaines caractéristiques particulières. Il devait être paradisiaque et en même temps transmettre une énergie très particulière. Le choix des responsables des lieux du spectacle s’est porté sur l’une des îles Canaries :Lanzarote! Et bon sang, ont-ils trouvé le lieu idéal pour leur série…

Le responsable du lieu Marti Marcosa souligné que Lanzarote était parfait pour l’intrigue du spectacle: « Tout d’abord, notre île est une île paradisiaque. Et deuxièmement, c’est aussi une île mystérieuse, dans laquelle tous les personnages finiront par se sentir piégés. Lanzarote réalise ces deux idées : c’est à la fois un paradis terrestre, mais c’est aussi très martien, aride, avec ses volcans et ses plages de terre noire. Un paysage très lunaire”.

les plages de Lanzarote Ils sont les protagonistes de la série et apparaissent à de nombreux moments de la série. L’emplacement principal est Caletón Blanco, qui correspond à la plage de la Fundación sur la parcelle. Marc dit que c’est « choquant » dans leurs différences entre les marées basses et hautes : « Vous pouvez vous baigner dans des eaux bleues qui ressemblent à celles des Caraïbes et, à marée basse, vous pouvez entrer et marcher des centaines de mètres à l’intérieur des terres ».

Chaque paradis a son endroit éloigné et dans ce cas c’est la plage de Montaña Bermeja. Avec du sable noir et des roches rouges en arrière-plan, une rencontre importante entre les personnages d’Aberasturi et de Vargas a lieu dans ce lieu mystérieux. Parfait pour l’intrigue de la série, cet emplacement est, selon Marcos, « un paysage absolument spectaculaire et en même temps assez hostile et agressif ».

Certains des endroits bienvenue à l’éden ils semblent d’une autre planète et les zones volcaniques de Lanzarote. Se distingue le volcan Cuervo, situé dans le parc national des volcans. Les personnages parcourent le chemin de cet espace magnifique dans lequel ils peuvent même accéder à l’intérieur du cratère. Il y avait aussi le temps de tourner le Mountain Drive pour ces séquences de l’émission. Un luxe !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂