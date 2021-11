Matthew McConaughey explique pourquoi il n’est pas candidat au poste de gouverneur du Texas

Après des mois de rumeurs sur ses ambitions politiques, Matthew McConaughey a annoncé qu’il n’était pas candidat au poste de gouverneur du Texas.

Dimanche soir, l’acteur du « Dallas Buyers Club », 52 ans, a dévoilé sa décision de ne pas se présenter dans une vidéo Instagram.

«En tant que simple enfant né dans la petite ville d’Uvalde, au Texas, il ne m’est jamais venu à l’esprit que je serais un jour considéré comme un leader politique. C’est une voie d’humilité et d’inspiration à méditer. C’est aussi un chemin que je choisis de ne pas emprunter en ce moment », a-t-il déclaré.

McConaughey a également expliqué pourquoi il avait exploré la possibilité de se présenter au poste de gouverneur, affirmant qu’il recherchait la meilleure façon de servir.

« Au cours des deux dernières années, j’ai travaillé sur la réponse à la question de savoir comment je peux être le plus utile dans cette vie à l’avenir », a-t-il déclaré. « Utile à moi-même, utile à ma famille et au plus grand nombre. »

Alors qu’une campagne politique est désormais hors de propos, l’acteur a déclaré qu’il continuerait à servir sa communauté.

« Je vais continuer à travailler et à investir la générosité dont je dispose en soutenant des entrepreneurs, des entreprises et des fondations qui, selon moi, sont des leaders, des établissements qui, selon moi, créent des voies pour que les gens réussissent dans la vie, des organisations qui ont pour mission de servir et établir la confiance tout en générant de la prospérité.

McConaughey, qui est né et a grandi au Texas, a évoqué les spéculations selon lesquelles il envisageait une candidature au poste de gouverneur dans une interview en mars avec Al Roker sur AUJOURD’HUI.

« Regardez, c’est une considération très honorable », a déclaré l’acteur oscarisé lorsque Roker l’a interrogé sur les rumeurs. « Alors est-ce que j’envisage ça ? Bien sûr, c’est une bonne chose et une chose honorable à considérer. »

« Ce que je dois choisir pour moi-même, c’est que je veux assumer un rôle de leadership dans le prochain chapitre de ma vie. Maintenant, dans quel rôle vais-je être le plus utile ? » il ajouta.

Le prochain gouverneur du Texas sera élu en novembre 2022. Le gouverneur républicain sortant Greg Abbott brigue sa réélection pour un troisième mandat. L’un de ses challengers de premier plan dans la course controversée au poste de gouverneur est l’ancien membre du Congrès et candidat démocrate à la présidentielle Beto O’Rourke.