Ces célébrités sont nées dans d’autres pays

De nombreuses célébrités sont aujourd’hui associées à des pays spécifiques dans nos esprits. Cela peut être dû aux rôles qu’ils ont joués dans un film, ou simplement à la façon dont ils parlent ou sonnent. Cependant, de nombreuses célébrités ont aujourd’hui des nationalités différentes de celles que nous supposons en raison de leur lieu de naissance. Quelles sont les célébrités qui pourraient vous choquer si vous appreniez qu’elles sont nées dans un autre pays ?

Mel Gibson

La plupart supposent que Mel Gibson a des racines écossaises en raison de Braveheart, mais ce n’est pas le cas. Il était cependant reconnu comme étant originaire de Down Under en Australie. Cependant, malgré ses racines australiennes, Gibson est né dans la ville de New York. Il a déménagé en Australie vers l’âge de 12 ans, il a donc passé une grande partie de son adolescence et de ses premières années d’âge adulte dans le pays. Pourtant, pour beaucoup, il est un « vrai » Australien même s’il n’est pas né là-bas.

Emma Watson

Seriez-vous choqué d’apprendre qu’Emma Watson, l’une des actrices les plus britanniques d’aujourd’hui, est en réalité française ?

Elle est née à Paris, mais est retournée au Royaume-Uni et est revenue à Oxford à l’âge de cinq ans. Par conséquent, cela explique l’accent extrêmement anglais qu’elle a et sa britishness générale. Elle est, cependant, une parisienne native qui pourrait expliquer sa vision plus métropolitaine de la vie que de nombreux Britanniques, même des célébrités, ont généralement.

Keanu Reeves

Que vous pensiez que Keanu est l’un des joyaux cachés du jeu d’acteur ou quelqu’un qui semble avoir fait carrière en jouant un type perpétuellement confus, il fait partie intégrante de la culture moderne. Il a aussi un début de vie très intéressant. Il est né à Beyrouth, au Liban, avant que sa famille ne déménage en Australie, en Amérique, puis au Canada avant de trouver un endroit qui leur plaise. Vous pouvez voir pourquoi il est un gars si attachant, cependant; son enfance a définitivement fait de lui la personne qu’il est aujourd’hui !

Natalie Portman

Après s’être fait un nom en tant que grande star de cinéma, militante et propriétaire d’une équipe sportive, Natalie Portman est une icône culturelle. Cependant, saviez-vous qu’elle vient en fait d’Israël ? Elle est née et a passé ses années de formation à Jérusalem. Elle retourne également régulièrement dans la ville et a toujours remarqué qu’elle se sentait la bienvenue et chez elle lorsqu’elle visitait Israël.

Son « vrai » nom de famille est en fait Hershlag !