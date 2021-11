Spider-Man: No Way Home Billets annoncés pour 10 000 € en ligne

Les fans de Marvel cherchent à se procurer des billets pour voir Spider-Man : Pas de chemin à la maison se sont heurtés à un problème après que les sites Web de cinéma des deux côtés de l’Atlantique se soient effondrés et que les fans n’aient pas pu acheter de billets pour les projections. Vous pouvez voir la bande-annonce du nouveau blockbuster ci-dessous :

Cependant, cela n’a pas empêché un certain nombre d’opportunistes d’essayer de rentabiliser rapidement l’échec des sites Web de billetterie.

Les fans ont également tweeté leur déception et leur frustration de ne pas pouvoir obtenir de billets pour le très attendu Tom Holland. Homme araignée feuilleter.

Un vendeur de billets basé dans le New Jersey a déclaré qu’il proposait six billets pour 25 000 €, ce qui équivaut à environ 4 000 € (3 000 €) par billet. Ils ont écrit : « Si vous savez, vous savez. »

Eh bien, ce sont des billets plaqués or ? Viennent-ils avec l’accès à la première, un repas aux chandelles avec Tom Holland et un ensemble de super pouvoirs à la Spider-Man ? Parce que ce serait peut-être un prix plus juste pour tout ça.