PlayStation présente sa propre manette mobile en collaboration avec Backbone

Les jeux mobiles deviennent également de plus en plus populaires dans ce pays. De grands jeux comme Légendes Apex, Fortnite, Appel du devoir ou Impact Genshin offrent leurs propres ramifications pour téléphone intelligent et tablette et avec des services comme ça Passe de jeu Xbox de nombreux autres titres peuvent être facilement diffusés en streaming. La sélection appropriée contrôleurs a également augmenté ces dernières années, pour la écran tactile de nombreux jeux modernes sont tout simplement trop complexes.

Aussi Playstation aimerait s’impliquer dans ce secteur et a maintenant présenté un contrôleur spécialement conçu qui est développé en coopération avec colonne vertébrale était développé. La manette n’est disponible que pour le moment iPhone, Android-Les utilisateurs n’obtiennent rien.

Backbone One – Édition PlayStation

La conception du contrôleur s’intègre parfaitement dans la série Playstationproduits depuis le lancement du PS5 un. La majorité de l’appareil est conservée en blanc, les accents individuels sont définis en noir. Le contrôleur s’intègre très bien avec d’autres appareils comme celui-là Casque 3D Pulseauquel il peut être connecté directement.

© SIE/Backbone/Montage 45secondes.fr

La manette de jeu est alimentée par colonne vertébrale, qui stockent également de nombreux autres contrôleurs mobiles. Surtout pour le Playstation il aura également ses propres fonctionnalités dans les application dorsale donner. On ne sait toujours pas à quoi ils ressembleront finalement. Bien sûr, l’utilisation avec le est annoncée Lecture à distance PlayStationapplication qui vous permet de diffuser du contenu directement depuis votre PS4 ou PS5 sur le iPhone peut diffuser.

Sinon, le pad fonctionne de la même manière que de nombreux autres contrôleurs mobiles. Si vous ne l’utilisez pas, vous pouvez simplement l’utiliser pousser ensemble, de sorte qu’il peut être transporté de manière peu encombrante. Ce iPhone est ensuite inséré et connecté. La manette n’a pas besoin d’être chargée, elle tire son alimentation directement du téléphone.

Vous pouvez toujours entrer en jouant câble de charge branchez et le vôtre iPhone charger. Aussi à un Connexion jack 3,5 mm est pris en charge si vous ne le faites pas Casque d’écoute Bluetooth possède. Le prix d’entrée est inclus 119,99 euros et le contrôleur peut être commandé maintenant.

Que dites-vous de cela ? Aimez-vous le design et utilisez-vous votre smartphone pour les jeux mobiles ? Écrivez-le nous dans les commentaires !