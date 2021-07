Glow Up Saison 3: Date de sortie, détails de la distribution et voici les derniers détails

– Publicité –



« Glow Up »: Britain’s Next Makeup Star est un concours de réalité qui teste les compétences des maquilleurs. L’émission a immédiatement attiré des téléspectateurs plus jeunes dès ses débuts. Seules les personnes les plus talentueuses peuvent survivre dans cette industrie lucrative du maquillage. « Glow Up » est une série qui met en lumière des étoiles montantes qui ont suffisamment de promesses pour réussir dans cette industrie. Ce concept innovant a attiré Netflix vers la série diffusée dans le monde entier. La deuxième saison de « Glow Up » est terminée. Voici les détails de la saison 3.

Quand est le tournage de la saison 3 de Glow Up ?

Éclatant la saison trois a commencé le tournage le 20 avril 2021. L’émission a commencé à diffuser des entrées via BBC Three. Maya Jama, l’animatrice de la troisième saison de Glow Up, a annoncé la nouvelle via Instagram. C’était pour montrer son enthousiasme à faire partie du prochain chapitre de la Glowing Up : la prochaine star britannique du maquillage histoire.

Date de sortie

Si vous vous demandez quand le prochain chapitre Glowing Up : la prochaine star du maquillage en Grande-Bretagne sera disponible en streaming, la date a été annoncée. Embrasé la saison 3 est disponible le 30 juillet 2021.

Jeter

Stacey Dooley anime « Glow Up », un programme créé par Michael Fraser. Rob Fisher l’a réalisé. Dooley est auteur, journaliste et présentateur de télévision. Suite à sa participation à « Blood, Sweat, and T-shirts », elle a continué à créer des docu-séries sur des questions sociales, telles que le travail des enfants et la situation des femmes vivant dans les pays en développement. Dooley, membre de l’Ordre de l’Empire britannique, a remporté la saison 16 de ‘Strictly Come Dancing’. Son livre de non-fiction, Stacey Dooley at the Frontline with Women Who Fight Back’, est également disponible.

Dooley sera rejoint par Val Garland, Dominic Skinner et Val Garland. Chaque saison nous amène dix maquilleurs (MUA), en compétition pour la couronne. Ophélie Lu était la gagnante de la saison 2. La saison 3 verra Dooley et Skinner faire leur retour avec un nouveau groupe de maquilleurs talentueux et en herbe.