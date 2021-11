Matrix Resurrections : l’actrice exprime son enthousiasme pour le retour de Trinity

Cela fait 18 ans que nous n’avons pas vu Neo, Trinity et Morpheus sur grand écran, et nous pouvons enfin apprécier leur retour attendu dans le monde virtuel avec « The Matrix Resurrections », le nouveau film écrit et réalisé par Lana Wachowski dans le premier livraison de la franchise sans la participation de sa soeur Lily.

Le nouvel opus de « The Matrix » mettra en scène le retour de Keanu Reeves dans son rôle de Neo / Thomas Anderson qui, selon les premières avancées du film, mène une vie d’apparente tranquillité dans ce qu’il considère comme le monde réel, jusqu’à ce que le moment où son chemin croise celui de Trinity, encore une fois interprété par Carrie-Ann Moss.

Le film mettra en vedette de nouveaux visages comme Jessica Henwick, connue pour son travail sur les séries Netflix « Iron Fist » et « The Defenders ». L’actrice a récemment partagé une interview avec Collider dans laquelle elle révèle sa grande excitation pour le travail de Moss, qui prévoit qu’elle jouera un rôle très intéressant dans ce nouvel opus.

«Je suis ravi que les fans voient Keanu. Nous aimons ça. Nous l’aimons comme Neo. Il est incroyable, il est le cœur battant du film et il ne peut rien faire de mal. Donc je pense que les fans vont vraiment apprécier ça », a noté Henwick.

Carrie-Anne a un rôle vraiment intéressant dans ce film et je pense que beaucoup vont être heureux. C’est pour ça que je suis vraiment excité.

Henwick n’est pas le seul nouveau visage que Lana Wachowski a ajouté au film. En l’absence de Laurence Fishbourne, les fans de la saga ont été dérangés par la présence de Yahya Abdul-Mateen II, qui semble tenir le rôle de « Morpheus », bien qu’on ignore pour le moment si ce n’est que par ce nom.

Il souligne également la présence de Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra-Jonas et Jonathan Groff. « The Matrix: Resurrections » sortira en salles le 22 décembre.