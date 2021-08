Venom 2 a vraiment ravi Sony, Tom Hardy pense déjà à Venom 3

Venom : qu’il y ait un carnage n’est même pas encore sorti en salles, mais la star Tom Hardy a déjà des idées en tête pour l’inévitable Venin 3. De retour en 2018, l’original Venin a été un succès retentissant au box-office avec plus de 856 millions de dollars. Il y a eu beaucoup d’attente pour le deuxième film, et après les retards liés à la pandémie, Venom : qu’il y ait un carnage sera enfin diffusé sur grand écran le mois prochain.

La première Venin, réalisé par Ruben Fleischer, a été écrit par Jeff Pinkner, Scott Rosenberg et Kelly Marcel. Pour la suite, Marcel a servi de scénariste bien qu’elle ait collaboré avec Hardy sur l’histoire. Marcel a expliqué un jour comment elle et Hardy ont passé des mois à développer des idées pour Qu’il y ait un carnage avant le début du processus d’écriture du scénario. Si un troisième film se produisait, comme ce sera probablement le cas, il semblerait que Hardy contribuerait à nouveau à l’histoire.

Dans une nouvelle interview avec Esquire, Hardy a évoqué l’avenir potentiel de la Venin série après la sortie de Let There Be Carnage. Il admet qu’il « pense » déjà à Venin 3, suggérant qu’il devait avoir quelques idées en tête lors de la fabrication Venin 2 avec Marcel. Il dit également que la production ne peut pas commencer officiellement tant que Sony n’a pas connu un certain succès pour Venom : qu’il y ait un carnage au box-office, mais étant donné l’enthousiasme des fans pour la suite, cela semble plus probable qu’improbable. De l’entretien :

« Je pense aussi au troisième film, parce que je pense qu’il faut l’écrire en même temps… Un troisième ne sera pas éclairé tant que le deuxième n’aura pas réussi, mais le studio était vraiment très content du numéro deux. »

Alors que Sony attend les résultats avant de donner son feu vert pour Venin 3, la paperasse est déjà en ordre pour que Hardy puisse potentiellement revenir en tant qu’Eddie Brock dans un troisième film. En 2018, l’acteur a révélé dans une interview à Total Film Magazine qu’il avait signé pour jouer le personnage pour une trilogie entière. A l’époque, c’était avant Venin a été publié, Hardy a également suggéré que l’avenir de la série dépend des réactions des fans.

« Je suis ouvert à tout ce que vous voulez en faire », aurait déclaré Hardy. « Nous avons signé pour trois d’entre eux. C’est donc un dossier ouvert. Nous verrons quelles sont les réactions des gens. Je pense que c’est un personnage génial. J’adore jouer les deux. C’est un amuse-bouche, et pour Sony, c’est le Venin-verse lancé de manière isolée, pour ainsi dire. »

Andy Serkis dirige Venom : qu’il y ait un carnage. Avec Tom Hardy, la suite fait également intervenir Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady, le tueur en série qui devient l’hôte du symbiote extraterrestre Carnage. Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham sont également à l’affiche. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker ont produit avec Hardy et Marcel.

Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir dans les salles aux États-Unis le 24 septembre 2021, après une sortie au Royaume-Uni le 15 septembre. Le film devait initialement sortir en salles en octobre 2020 avant que la pandémie ne modifie ces plans. Espérons simplement que l’attente en vaut la peine, mais les images de la bande-annonce semblent certainement prometteuses. Vous pouvez lire l’interview complète avec Hardy chez Esquire.

Sujets : Venom 3, Venom 2, Venom