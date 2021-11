La directrice d’Eternals, Chloe Zhao, la taquine "Western de science-fiction" Remake de Dracula

Il a été révélé plus tôt cette année que Éternels la réalisatrice Chloe Zhao s’occuperait d’une nouvelle version de Dracula de Bram Stoker comme scénariste, réalisateur et producteur. Bien qu’il y ait eu peu de nouveaux détails sur la prétendue version « occidentale de science-fiction » de l’histoire d’horreur gothique classique, Zhao elle-même a taquiné le projet avec un nouveau post sur son Instagram qui dépeint Nosferatu à cheval, qu’elle sous-titré avec juste un emoji d’un verre de vin rouge – bien que nous sachions tous que cela signifiera probablement autre chose dans ce contexte.

Chloe Zhao a récemment été sollicitée pour quelques projets différents, et ses débuts chez Marvel ont certainement fait sensation d’une manière ou d’une autre. les yeux? Eh bien, il semble en le transformant en « un western de science-fiction original et futuriste » bien sûr. Avec le projet originaire d’Universal Pictures, qui ont eux-mêmes développé un certain nombre de films basés sur le célèbre vampire, on ne sait pas s’il fera partie de leur plus grand monsterverse ou restera un film autonome, mais dans une interview avec Variety, Zhao a élaboré un peu sur ce que l’on peut attendre de la nouvelle itération.

« J’aime que vous ayez le point d’interrogation à la fin – un « western de science-fiction » ? » Zhao a dit à propos de la description unique. « Non, j’aime ça. C’est comme regarder le livre de Jessica Bruder [Nomadland], et de vraiment voir derrière les pages, de découvrir le sens de chaque page et son essence. Je suis un grand fan du livre. Et je voulais voir quelle essence je peux trouver [in Dracula], et ensuite pouvoir réimaginer ce personnage vraiment adoré que j’aime tant. »

Elle a ajouté: « J’aime les personnages compliqués. C’était un livre très important pour moi. L’immortalité est quelque chose qui a commencé à être exploré sur Éternels, mais c’est quelque chose que je veux remettre en question et comprendre. »

Bien sûr, Dracula a été l’une des icônes les plus durables du genre d’horreur depuis sa création et depuis sa première apparition non officielle au cinéma dans les années 1922. Nosferatu, puis le film Universal original Dracula en 1931, mettant en vedette le grand Bela Lugosi, il n’y a pas eu une décennie sans qu’une nouvelle adaptation à l’écran de la légende de Dracula ne soit ressuscitée des tombes. Que ce soit les titres Hammer Horror avec Christopher Lee, la somptueuse épopée de Francis Ford Coppola 1992 ou des apparitions dans des The Monster Squad, Van Helsing, Hôtel Transylvanie ou Buffy contre les vampires, il y a très peu de gens qui n’ont pas vu la créature de la nuit sous une forme ou une autre. Une toute nouvelle interprétation du personnage peut être bien reçue ou non, mais en fin de compte, cela signifie que la figure de Dracula peut à nouveau continuer dans la nouvelle décennie.

« L’objectif singulier de Chloé met en lumière les histoires d’inconnus et d’incompris », a déclaré le président d’Universal Pictures, Peter Cramer, dans un communiqué à l’époque. « Nous sommes ravis de travailler avec elle alors qu’elle réinvente l’un des personnages étrangers les plus emblématiques jamais créés. »

Il n’y a actuellement aucun autre détail disponible sur le projet pour le moment, mais il semble que Zhao se prépare certainement à relever le défi d’injecter du sang neuf dans l’ancien monstre mort-vivant.





