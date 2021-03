Eren et Mikasa: l’attaque sur Titan se termine? Mikasa a-t-il tué Eren?

Maintenant que Attack on Titan a atteint sa dernière saison, tout le monde est enthousiasmé par la fin. L’une des questions les plus posées est de savoir comment cela se terminera pour Mikasa et Eren! Eren a une histoire de sauver Mikasa depuis son enfance. Quand Mikasa a été enlevée et que ses parents ont été tués. C’est Eren qui l’a sauvée sans le savoir. Après cela, Mikasa a été adopté par les parents d’Eren, et ils ont un lien indestructible.

Sans aucun doute, Mikasa et Eren ont partagé un lien et se sont promis de se protéger. Mikasa a toujours été à l’écart d’Eren, même lorsqu’il s’est soudainement transformé en Titan. Ils ont été là l’un pour l’autre dans les moments les plus sombres. Mais peut-on retrouver Eren et Mikasa en couple à la fin de l’anime?

Eren et Mikasa

Il y a eu des chapitres où le manga avait donné de l’espoir pour le navire d’Eren et Mikasa. Par exemple, au chapitre 130, Mikasa était sur le point de faire des baisers de mort particuliers. Mais d’une manière ou d’une autre, Eren l’a raté à la fin. Nous avons rencontré des situations qui pourraient prouver que la relation entre Eren et Mikasa est unilatérale. Mikasa a des sentiments pour Eren, mais elle était plus une famille qu’une amante pour Eren.

Eren tombera-t-il amoureux de Mikasa?

Mikasa a des sentiments intenses pour Eren. Dans les récents épisodes où Eren insultait Mikasa. Armin a voulu intervenir et les empêcher de plus tarder. Mais dans le processus, Mikasa s’est mis en colère et a combattu Armin. Cela peut être dû au fait que Mikasa ne peut pas désobéir pour se retourner contre Eren. De plus, Eren l’a expliqué puisque Mikasa a le sang du clan Ackerman. Elle ne peut pas casser ou nier Eren.

Auparavant, quand Eren a posé à Mikasa une question honnête: «Que suis-je pour toi? Ce à quoi Mikasa a répondu: « Vous êtes une famille. » Mikasa a refusé d’être franc avec Eren.

Dans les chapitres précédents, nous avons appris que le clan Ackerman est considéré comme une classe supérieure en tant qu’expérience sur le sang eldien. Le sang du clan Ackerman n’a peut-être pas le potentiel de se transformer en Titans. Mais ils peuvent avoir la même durabilité, force et vitesse qu’un Titan.

Eren et Mikasa Spoiler

Dans le chapitre 112 du manga Attack on Titan, Eren a révélé que le point faible de Mikasa pour Eren n’est pas à cause de ses sentiments mais à cause de sa race inférieure. De plus, la nature aimable de Mikasa est due à sa race inférieure, qui est censée protéger la progéniture du roi eldien ou un instinct dans lequel elle est née ou transférée. En d’autres termes, Eren dit qu’elle n’a aucun sentiment pour sa sœur adoptive mais de la haine. Ces mots l’ont frappée durement. Mais oui, Eren a dit ces mots. Par conséquent, s’attendre à ce qu’ils tombent amoureux après tout cela peut sembler bizarre.

Après toute cette insulte, ses actions étaient toujours l’inverse de ce à quoi nous nous attendions. Armin voulait se battre avec Eren pour avoir quitté Mikasa avec des accusations aussi graves. Mais Mikasa est intervenu dans leur combat et a empêché Armin d’essayer de se bagarrer avec Eren.

Cette scène entre Eren et Mikasa dans Attack on Titan était mignonne comme l’enfer pic.twitter.com/jHmrG8t8Yo – Enfers ▬▬ | ══════ﺤ ༄ 🖤 (@ Hells1995) 15 février 2021

Il y en avait beaucoup qu’Eren avait inspiré à rejoindre le Survey Corps. Tout le monde pensait beaucoup à Eren, mais il a ensuite montré une autre facette de lui. Il s’était lentement transformé en un monstrueux. La raison derrière cela est inconnue. Mais les fans attendent avec impatience qu’Eren révèle la raison de son changement.

Eren et Historia

Historia a sauvé la vie d’Eren, oubliant ses propres désirs et le désir du monde entier. De plus, Eren a dû cacher l’une de ses découvertes pour sauver Historia. On suppose qu’Eren a commencé le grondement pour protéger Historia et l’île paradisiaque. Eren respecte Historia et ils se respectent. Mais si vous voulez savoir si Historia est l’intérêt amoureux d’Eren, nous devons attendre la fin pour le découvrir.

Conclusion

Mikasa et Eren ont pleuré ensemble et sont restés l’un à côté de l’autre. Mais quant à leur relation amoureuse, les chances sont rares. Les gens ont expédié Eren avec Mikasas ainsi qu’Eren dans Historia. Mais pour savoir si l’un des deux fonctionne à la fin, nous devons attendre les deux derniers chapitres du manga.

Mec… juste le fait que ces deux-là aient dû faire face à de la merde comme ça quand ils étaient enfants est vraiment insensé. Eren et Mikasa ont légitimement tué ces salauds à un si jeune âge. Isayama ne jouait pas partout. Le monde est cruel. Et c’est un énorme message dans Attack On Titan. https://t.co/oHNNksIsyv – Équinoxe de platine (ν❷) 🎧🌻🎶🍓⌛💫 ᑐᑌᑎᕮ (@ PlatEquinox366) 23 février 2021

Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder Attack on Titan sur Crunchyroll, Hulu ou AdultSwim. Attack on Titan Manga est également disponible pour lire en tant que Manga chez Kodansha Comics.