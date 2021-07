Clubhouse n’est plus une plate-forme sur invitation uniquement ; maintenant ouvert à tous les utilisateurs Android et iOS

22 juillet 2021 14:41:58 IST

Club-house n’est plus un système d’invitation uniquement pour que les gens le rejoignent car le forum de discussion audio a ouvert ses salles virtuelles pour les participants. Dans un article de blog, la société a annoncé que n’importe qui pouvait rejoindre la plate-forme via des smartphones Android soutenus par Apple ou par Google. Auparavant, les utilisateurs pouvaient rejoindre Club-house via une invitation d’un utilisateur existant.

« Nous sommes ravis de partager Club-house est maintenant sorti de la version bêta, ouvert à tous et prêt à entamer son prochain chapitre », ont déclaré Paul Davison et Rohan Seth, fondateurs de l’application, dans le billet de blog.

Choses à aimer à propos de Clubhouse: Des gens merveilleux

Conversations fascinantes

Backchannel

❌ > ✅ Facile à rejoindre Après 16 mois de construction jamais ennuyeux, nous sommes ravis de vous annoncer que le Clubhouse est maintenant sorti de la version bêta, ouvert à tous et prêt à commencer le prochain chapitre ! pic.twitter.com/vC1g2KfhyQ – Club-house (@Clubhouse) 21 juillet 2021

Le forum de discussion audio en direct s’est considérablement développé pendant la phase initiale de la pandémie de coronavirus. Cependant, il fait maintenant face à une concurrence féroce de la part d’autres plateformes de médias sociaux. Des géants de la technologie comme Facebook se sont également aventurés dans le secteur de l’audio en direct. En décembre 2020, Twitter a lancé Spaces tandis que Facebook héberge des salles audio en direct.

Toutes ces plateformes de médias sociaux, y compris Club-house, doivent également rivaliser avec Discorde, une plate-forme de messagerie instantanée VoIP qui propose de l’audio en direct depuis 2015. L’application centrée sur les joueurs de jeux vidéo compte plus de 140 millions d’utilisateurs.

Parlant de la concurrence sur le blog, Clubhouse a déclaré que l’option précédente sur invitation uniquement pour rejoindre l’application visait sa capacité à se développer de manière « mesurée » et à empêcher les choses de « casser » tout en élargissant sa base d’utilisateurs. L’application était auparavant disponible uniquement pour iOS. Elle a été lancée sur Android à la mi-mai de cette année, après quoi l’application a ajouté 10 millions d’utilisateurs à la communauté.

