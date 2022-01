Marvel : la vidéo leakée montrant Emilia Clarke dans Secret Invasion

MERVEILLE

L’actrice de Game of Thrones est en train de tourner la série avec Samuel L. Jackson. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent sur la fiction qui sera diffusée sur Disney+.

© GettyEmilia Clarke participera à l’invasion secrète des studios Marvel.

2021 a été une année pleine de succès pour le Univers cinématographique Marvel. C’est qu’en plus de la première de films à succès tels que Spider-Man : Pas de retour à la maison ou Shang-Chi et la légende des dix anneauxégalement la franchise de super-héros a fait ses débuts en Disney+ avec sa série tant attendue. Wanda Vision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki Oui Et qu’est-ce qui se passerait si…? ils ont commencé des productions sans fin pour les phases suivantes. Et l’un d’eux arrivera très bientôt.

On parle de Invasion secrètequi sortira l’année prochaine et jouera Samuel L Jackson. L’acteur acclamé, impliqué depuis le début du MCU, reviendra encore une fois pour donner vie à Nick Fury, tandis que Ben Mendelson Ce sera le Skrull Talos l’Idomite. Comme ils l’ont bien présenté dans Captain Marvel, il s’agira d’un crossover dans lequel les Skrulls apparaîtront infiltrés sur Terre pendant des années.

Avec la comédie comme principale ressource, la série a déjà commencé à tourner dans le West Yorkshire, en Angleterre, plus précisément au Piece Hall à Halifax. Et même si Marvel Studios prend grand soin de ses décors pour que rien ne puisse fuir et que tout se vive dans la plus pure confidentialité, encore une fois un vidéo postée sur les réseaux sociaux dévoile l’une des scènes que l’on pourra voir prochainement sur la plateforme de streaming Mickey Mouse.

Qui est votre protagoniste ? Rien de moins que Emilia Clarkel’actrice britannique qui a acquis une popularité mondiale après avoir joué Daenerys Targaryen dans la série HBO, jeu des trônes. Pour le moment, on ignore quel personnage il incarnera exactement, alors une bonne partie des fans de Marvel ont commencé à spéculer à ce sujet. Un collègue de Nick Fury, un héros comme Abigail Brand, un méchant ou même un Skrull sont quelques-unes des options.

La date de sortie pour le moment n’est pas définie et les images officielles de la fiction n’ont pas non plus été diffusées. Cependant, tout indiquerait qu’il arrivera en 2023 avec beaucoup d’action et d’humour. En plus de Jackson, Mendelsohn et Clarke, ils brilleront au casting par leurs performances Olivia Colman, Cobie Smulders, Christopher McDonald, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo et Tony McCarthy.

