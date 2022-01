« Fair : The darkest light », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Créé par Agustín Martínez (“La chasse. Monteperdido”) et Carlos Montero (“Elite”), “Clair : la lumière la plus sombre » est une série espagnole de Netflix qui se déroule dans une ancienne ville andalouse où vivent les sœurs Eva (Ana Tomeno) et Sofía (Carla Campra), qui font face à une nouvelle réalité parce que leurs parents sont impliqués dans un rituel au dénouement fatidique.

Après avoir retrouvé 23 corps dans une ancienne mine, les deux sœurs doivent affronter les habitants de Feria qui les détestent. Petit à petit, ils découvrent que dans la ville il y a une secte, des êtres fantastiques et une mine qui ressemble à un labyrinthe.

Les huit épisodes de la première saison de « Clair : la lumière la plus sombre”, auquel participent également Marta Nieto et Ernest Villegas, créé en Netflix seulement le vendredi 28 janvier 2022, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà un deuxième versement.

« FAIR: THE DARKEST LIGHT », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série, mais apparemment dans le dernier chapitre, Sofia a pris la mauvaise décision, donc le cauchemar n’est pas encore terminé.

Dans le dernier épisode de « Clair : la lumière la plus sombre”, le Culte de la Lumière et ses démons font de leur mieux pour que Sofia ouvre le cinquième sceau. Pendant ce temps, Guillén a une révélation, la route est donc prête pour un nouvel épisode.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur un éventuel deuxième lot de chapitres, tout est prêt pour approfondir le monde surnaturel découvert par Sofía et Eva.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Eva a quitté la mine avant la fin de la première saison de « Fair : The Darkest Light » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « FAIR: THE DARKEST LIGHT » PREMIÈRE?

Oui Netflix renouvelle »Clair : la lumière la plus sombre » pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2023.