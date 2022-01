Kristen Stewart empêcherait Meghan Markle et le prince Harry d’assister aux Oscars

in

Le duc et la duchesse de Sussex seraient deux des invités d’honneur des Oscars, mais Kristen Stewart empêcherait leur présence. Savoir pourquoi.

© GettyKristen Stewart, Meghan Markle et le prince Harry

2021 a été une année de pur succès pour Kristen Stewart. L’actrice de 31 ans qui a acquis une renommée internationale grâce à crépuscule, est revenu à l’industrie cinématographique avec style et a joué dans l’un des films les plus emblématiques de l’année dernière. Il s’agit de Spencerle film qui dépeint Diana princesse de Galles lors d’un week-end dans les années 1990 alors qu’elle et le prince Charles étaient à Sandringham pour Noël.

Spencersorti le 5 novembre dernier en Amérique du Nord et bientôt en Amérique latine, est l’une des grandes créations de Pablo Larraín et montre une version de Kristen Stewart jamais vu avant. Dans le film, l’actrice réalise que son interprétation de Diana se connecte, avant tout, avec les spectateurs qui aperçoivent une princesse hallucinant et envisageant l’option de se suicider.

Cependant, les performances irréprochables de Kristen Stewart Elle n’a pas été très bien vue par la famille royale, mais surtout par le prince Harry. Le duc de Sussex a toujours été le membre de la monarchie qui a eu la meilleure relation avec Diana et qui, aujourd’hui, continue de se souvenir d’elle avec beaucoup d’amour et de respect. Eh bien, au-delà du fait qu’elle était sa mère, il n’oublie jamais ce que la princesse représentait pour le peuple britannique et cela, pour lui, est synonyme d’admiration.

A tel point que voir la pire version de celui qui lui a donné la vie a été un coup bas pour Harry et, selon diverses sources proches du duc, il serait encore très affecté par ce qu’il verrait à l’écran. Il parait, Spencer Il a touché une corde sensible chez le plus jeune fils des princes de Galles et il se retrouverait assez horrifié par le long métrage. En fait, il en arrive au point où il veut à tout prix éviter de rencontrer Stewart.

Selon des rapports récents, les deux Harry comme Meghan Markle ont refusé l’invitation d’honneur aux Oscars pour éviter une rencontre gênante avec l’interprète et tout membre de la production de Spencer. Cependant, ce serait créer une impasse dans le mariage des ducs puisqu’elle, qui est une ex-actrice hollywoodienne, a tout à fait envie d’assister à la plus haute récompense cinématographique.

« Meghan veut vraiment revenir sur la scène hollywoodienne», a avoué une source proche des princes à D’ACCORD! Les usages. Mais le fait que Kristen soit l’une des candidates possibles pour la meilleure actrice précisément à cause de son rôle dans Spencer remettre en question l’apparence de Meghan Markle et Harry sur le tapis rouge. Même si, pour le moment, tout n’est que spéculation puisque pour l’instant ni la liste des invités ni les nominés pour les Oscars, qui se tiendront le 27 mars.

