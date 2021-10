Marvel entraîne les acteurs à ne pas révéler de spoilers sur leurs projets

Marvel Studios est connu pour être extrêmement prudent lorsqu’il s’agit d’informations concernant l’avenir de sa franchise. Peut-être pas au point d’avoir des tireurs d’élite ou du matériel de surveillance comme certains acteurs l’ont commenté à certaines occasions (en plaisantant évidemment), mais l’entreprise prendrait le temps d’appliquer des séminaires spéciaux pour éviter les fuites d’informations.

C’est du moins ce qu’a clairement indiqué l’acteur Kinsley Ben-Adir, qui a récemment signé pour la série Disney + « Secret Invasion ». Ce serait à travers sa récente apparition sur le tapis rouge lors de la cérémonie des « Hommes de l’année » de GQ que l’acteur a évoqué l’entraînement intense d’un an et demi au cours duquel il a reçu des instructions précises sur ce qu’il ne peut pas dire sur la production. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Randall Park a de grands espoirs de revenir au MCU

« Nous le découvrons en ce moment », a déclaré Ben-Adir lorsqu’on lui a demandé son rôle dans la série. « Cela fait six mois qu’ils nous entraînent à ne pas parler. Dès que tu m’as demandé ça, j’ai eu ce robot Marvel dans ma tête qui me disait ‘Ne parle pas, ne dis rien, ne dis rien, mens’, donc je ne sais pas. »

L’information la plus récente qui a été révélée sur la série « Secret Invasion » a été la participation de Jonathan Schwartz en tant que producteur, qui lors de la tournée de presse avec « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings », a affirmé travailler sur un autre film pour le MCU dont il ne peut encore rien révéler.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « That 70’s Show » présentera un spin-off se déroulant dans les années 90

Schwartz souligne qu’il est conscient que les adaptations de Marvel ne sont pas précises à cent pour cent par rapport aux histoires de bandes dessinées, mais de la même manière, la société adopte une attitude paranoïaque simplement en révélant le titre des productions, car cela conduit les fans à tout faire. sortes de suppositions et de théories sur l’intrigue.

Jusqu’à présent, « Secret Invasion » n’a pas de date de sortie officielle et il n’y a toujours pas de détails sur le début de la production. On sait seulement que la série mettra en vedette le retour de Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn dans le rôle de Nick Fury et Talos, en plus de l’actrice oscarisée Olivia Colman et de l’actrice de « Game of Thrones » Emilia Clarke.