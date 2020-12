Landon Clements dit que Kathryn Dennis n’est pas raciste et a été mise en place

En dépit d’être en désaccord avec Kathryn Dennis lors de sa dernière saison de Charme du sud, Landon Clements dit que Dennis n’est pas raciste et explique pourquoi elle pense que l’emoji de singe que Dennis a tweeté à un animateur de radio local n’était pas destiné à être une insulte raciale.

Whitney Sudler-Smith, Landon Clements, Thomas Ravenel, Craig Conover, Jennifer Snowden, Kathryn Dennis Calhoun, William Shepard Rose III | Brianna Stello / Bravo / Banque de photos NBCU

«Je pense que ce que Kathryn a fait et la seule raison pour laquelle elle a été libérée est que lorsqu’elle a fait cet emoji de singe, la personne à qui elle écrivait, elle ne savait pas à qui elle écrivait», a déclaré Clements sur The Behind the Velvet Rope avec David Yontef Podcast.

Dennis est entré dans un différend sur les réseaux sociaux avec l’animateur de radio et activiste Black Mika Gadsden lors d’un défilé de bateaux de Donald Trump. Les entreprises locales soutenaient le défilé et Gadsden avait un problème avec le soutien. Dennis et Gadsden ont fait des allers-retours sur les réseaux sociaux avec Dennis, y compris un emoji de singe dans l’un de ses messages.

Landon Clements ne pense pas que Kathryn Dennis savait contre qui elle se battait

Clements, qui avait ses propres problèmes avec Dennis, ne pense pas que Dennis connaissait Gadsden ou qu’elle était noire.

« Alors elle ne savait pas si c’était une personne de couleur ou pas ou quoi », a déclaré Clements. «Et donc je pense que c’est la seule raison pour laquelle elle est décrochée. Je ne pense pas non plus que Kathryn voulait dire que comme insulte raciale, vous savez, je vais très rarement me battre pour Kathryn. Mais dans ce cas, je le ferai, je ne pense pas qu’elle voulait dire comme, je n’en veux même pas. Comme si tu étais un singe. Comme je ne pense pas que cette pensée lui ait jamais traversé l’esprit.

« Elle n’est pas [racist]», A poursuivi Clements. «Je veux dire, comme vous le voyez maintenant, elle a un petit ami afro-américain ou je ne sais pas quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu’elle voulait dire que cet emoji de singe blessait intentionnellement quelqu’un de couleur», a ajouté Clements. « Non. Lorsque Bravo et leurs avocats, ou quoi que ce soit d’autre, l’ont vraiment regardé, ils ne l’ont pas vu.

Landon Clements pensait que Kathryn Dennis avait été créée

«Cela a-t-il blessé les sentiments des gens? Oui, fit remarquer Clements. » Je pense [Gadsden] sorte de mettre Kathryn un peu. Parce que c’est comme si vous étiez journaliste ou que vous l’êtes, pourquoi ne seriez-vous pas ouvertement comme: «Hé, je suis aussi aux yeux du public». Et ce qu’elle a fait en tant que journaliste, je l’ai trouvé très louche et pas un bon journalisme.

Alors que Clements pensait que Dennis n’aurait pas dû être congédié, elle était d’accord avec la résiliation de Stassi Schroeder de Règles de Vanderpump.

« Quand j’ai regardé tout cela, mais les trucs que Stassi, mais j’ai vu ce qu’ils aiment, j’ai juste lu ça dans les gros titres », dit-elle. «Je n’étais au courant d’aucune de ces informations, comme dans les coulisses ou quoi que ce soit, mais ce qu’ils ont fait

cette fille disait qu’elle était celle qui aimait voler des trucs ou autre chose. C’était vraiment comme du profilage racial. Et je pensais que c’était vraiment méchant, et je sais que Stassi est ami avec beaucoup de Charme du sud gens

Je ne l’ai rencontrée qu’une seule fois, comme en passant lors d’une soirée à LA. Et, mais ce qu’ils ont fait était vraiment blessant et méchant.