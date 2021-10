Netflix a annoncé la suite de That 70s Show et deux de ses protagonistes reviennent

En 1998, Marc Brésil, Terry tourneur et Bonnie tourneur Ils ont créé l’une des comédies les plus mémorables de ces dernières années. Il s’agit de Ce spectacle des années 70, qui, comme son nom l’indique, se déroule dans les années 70. Ce fut le point de départ de la carrière d’acteurs tels que Ashton Kutcher, Mila Kunis, La grâce supérieure, Wilmer Valderrama, Danny Masterson et Laura Prepon. Huit ans plus tard, la série a fait ses adieux à ses fans.

Pendant un moment, Netflix devait Ce spectacle des années 70 mais il l’a ensuite retiré de son catalogue et a même reçu des plaintes de certains fans qui ne voulaient pas arrêter de regarder ses épisodes. Pour ceux qui manquent encore la comédie d’il y a cinq décennies, le Diffusion a confirmé un retombées. Il s’agit de Ce spectacle des années 90, qui sera temporairement situé dans les années 90.

Il a été confirmé que deux des acteurs impliqués dans la fiction originale reprendront leurs rôles. Ils sont Forgeron de Kurtwood (Forman rouge) et Debra Jo Rupp (Kitty forman). Les parents de Eric Forman, interpreté par La grâce supérieure, qui était la vedette de la série jusqu’à ce qu’il décide de partir et que les scénaristes aient fait aller son personnage enseigner en Afrique.

Jusqu’à présent, très peu de choses ont été rapportées concernant l’intrigue de cette production. Il débutera en 1995 avec Léia forman, fille de Éric et Donna (Prépon), qui rendra visite à ses grands-parents durant l’été. Son personnage n’est pas né dans la fiction originale, il s’agira donc d’un tout nouvel ajout. La livraison comprendra dix épisodes au total.

Le spin-off de That 70s Show qui avait échoué et ce qui est arrivé à Topher Grace

Avant fini Ce spectacle des années 70, dont la qualité a décliné une fois Ashton Kutcher a commencé à apparaître moins et La grâce supérieure décidé de partir, la fiction a eu un retombées. Il s’agit de Ce spectacle des années 80, qui n’a duré qu’une seule livraison et a été annulée. Il a duré 13 épisodes au total et a été diffusé début 2000.

La sortie de la grâce était l’un des plus remarquables dans une production (presque à la hauteur de ce qui s’est passé avec Le bureau et Steve Carell). À l’époque Topher Il préférait se concentrer sur sa carrière d’acteur de cinéma, et la série n’avait pas le prestige qu’elle a aujourd’hui. Par conséquent, il a préféré ne pas renouveler son contrat et a quitté le spectacle sans sa pièce maîtresse. Sa place a été prise par Josh Meyer, avec un personnage qui a eu une courte relation avec Donna.

