Guide: Far Cry 6 Guide: Trucs, astuces et tous les objets de collection

Far Cry 6 est la sixième entrée principale de la série FPS exotique du monde ouvert d’Ubisoft, sortie sur PlayStation 5 et PS4.

Dans ce Guide de Far Cy 6, nous allons partager notre trucs et astuces pour débutant pour vous aider à survivre à la fois à l’île luxuriante de Yara et aux hommes d’Anton Castillo. Nous allons également révéler les emplacements de tous les objets de collection, comprenant Coqs, Chansons USB, et Coffres à criptogrammes.

Cette page comprendra également des guides de trophées, révélant toutes les armes uniques et où les trouver.

Veuillez noter que ce guide est un travail en cours, donc si nous n’avons pas encore abordé un casse-tête ou un aspect avec lequel vous rencontrez des problèmes, assurez-vous de revenir dans un proche avenir.

Sur cette page: Guide Far Cry 6 : tous les objets de collection Guide Far Cry 6 : armes uniques Guide Far Cry 6 : Trucs et astuces pour les débutants

Guide Far Cry 6 : tous les objets de collection

Far Cry 6 a 207 objets de collection trouver. Cependant, la grande majorité d’entre eux ne sont pas nécessaires pour débloquer les trophées et sont donc totalement facultatifs si vous essayez d’obtenir le trophée Platinum. Vous pouvez afficher tous les objets de collection que vous avez déjà trouvés en appuyant sur le pavé tactile et en faisant défiler jusqu’à l’onglet Collection. Nos guides se concentrent sur les objets de collection qui débloquent des trophées.

Coqs sont des animaux que vous trouverez enfermés dans de grandes boîtes en bois dans toutes les régions de Yara. Une fois trouvés et interagis avec, ils peuvent être utilisés dans des combats de coqs. Sur la carte, l’icône a la forme d’une boîte.

sont des animaux que vous trouverez enfermés dans de grandes boîtes en bois dans toutes les régions de Yara. Une fois trouvés et interagis avec, ils peuvent être utilisés dans des combats de coqs. Sur la carte, l’icône a la forme d’une boîte. Chansons USB prenez la forme de petites clés USB dans le monde du jeu, et les collectionner débloque de nouvelles chansons à utiliser dans les voitures que vous conduisez. Ils sont représentés sur la carte par une icône représentant une petite clé USB blanche sur fond noir.

prenez la forme de petites clés USB dans le monde du jeu, et les collectionner débloque de nouvelles chansons à utiliser dans les voitures que vous conduisez. Ils sont représentés sur la carte par une icône représentant une petite clé USB blanche sur fond noir. Graphiques de criptogrammes viennent en ensembles de deux, qui, lorsqu’ils sont combinés, révèlent l’emplacement d’un coffre Criptograma et agissent comme des clés. À l’intérieur se trouvera un équipement précieux. Ils sont marqués sur la carte par une petite icône de poitrine blanche.

Far Cry 6 est divisé en quatre régions principales, tous contenant différents types d’objets de collection. Vous trouverez ci-dessous des guides pour tous les objets de collection Far Cry 6.

Guide Far Cry 6 : armes uniques

Far Cry 6 propose un large assortiment d’armes uniques situées dans toute l’île de Yara, toutes dotées de leur propre apparence, de leurs accessoires et de leurs statistiques. Bien que le jeu fournisse des astuces pour vous aider à démarrer, les trouver tous ne sera pas facile. Le lien ci-dessous est un guide partageant les emplacements de chaque arme unique.

Guide Far Cry 6 : Trucs et astuces pour les débutants

Far Cry 6 vous permet de choisir entre un mode action ou un mode histoire au début du jeu, en ajustant la difficulté à votre guise. Le jeu n’est pas particulièrement difficile, peu importe celui que vous choisissez, mais nous avons des jeux universels trucs et astuces nous suggérons à tous les joueurs d’accepter. Lisez-les attentivement pour vous assurer que vous êtes prêt.

Holster votre arme

Vous êtes probablement habitué à toujours sortir votre arme lorsque vous jouez à un jeu Far Cry, mais cette sixième entrée principale fournit une raison alléchante de la ranger. Si vous jouez prudemment, vous pouvez passer devant les gardes sans éveiller les soupçons si vous semblez être désarmé et avoir plus de facilité à atteindre votre objectif. De plus, certains des hommes d’Anton Castillo ne sont pas particulièrement fidèles. Si vous les approchez avec un pot-de-vin et que vos armes sont hors de vue, ils échangeront des informations contre de l’argent.

Soyez prudent dans les zones avec un niveau plus élevé que vous

Tout comme les autres jeux en monde ouvert d’Ubisoft, les différentes régions de Far Cry 6 ont désormais un niveau qui leur est attaché. Cela régit le niveau de difficulté des ennemis dans la zone, mais ne laissez pas cela vous empêcher d’entrer dans un endroit particulier car vous pourriez être dans une période difficile. Bien sûr, nous ne suggérons pas de vous promener avec désinvolture dans une zone double de votre rang avec un lance-roquettes prêt à tirer, mais il y a une certaine latitude à ce système. Jouez-le cool et vous pourrez explorer certains des environnements les plus difficiles dès le début et récupérer un joli butin.

Cela nous amène à la fin de notre Guide Far Cry 6. Nous espérons que vous l’avez trouvé utile, mais si vous avez des trucs et astuces à partager, n’hésitez pas à les publier dans les commentaires ci-dessous.