Martha Stewart dénonce un faux rapport sur ses paons: «Ils sont si propres!

Leçon apprise: ne jouez pas avec les paons de Martha Stewart!

La personnalité de la télévision âgée de 79 ans a établi le record juste après que des rapports aient déclaré qu’elle n’avait que 16 paons dans sa ferme à Bedford, New York alors qu’en réalité, elle en avait près de deux douzaines.

Dimanche matin, Stewart a proposé une correction pour un article du New York Post dans un tweet, écrivant: «The nypost again ‘fake news’.»

«Ils ont une histoire sur les paons aujourd’hui et disent que j’en ai seize dans ma ferme. J’ai en fait 21 de ces magnifiques oiseaux dont la maison est impeccable», a-t-elle ajouté. «Ils ne sentent pas. Ils sont si propres! Leurs voix sont fortes mais tellement amusantes à entendre. Ils sont tellement sympathiques.

Elle a poursuivi avec un deuxième tweet sur l’article dans lequel elle était mentionnée comme une célèbre propriétaire de paon, centré sur le nouveau livre de l’auteur Sean Flynn, « Why Peacocks? »

«Le nouveau livre de Sean Flynn, Why Peacocks, est examiné dans le @nypost aujourd’hui», elle tweeté. «Il ressemble à un très bel amoureux des oiseaux et il comprend les traditions et la beauté de cette belle race d’oiseaux. Félicitations monsieur Flynn !!! »

Le Post a ajouté une note de l’éditeur à leur article, disant: « Cette histoire rapportait à l’origine que Martha Stewart avait 16 paons. Stewart a précisé via Twitter qu’elle a en fait 21 paons » glorieux « et impeccablement propres. »

Dans un article de blog sur le blog Martha Stewart en juillet 2020, elle a partagé un article entier dédié à ses paons. L’été dernier, elle n’avait que 16 personnes vivant dans un poulailler dans une cour entièrement fermée à l’extérieur de son étable sur la ferme pour les protéger des prédateurs.

«Je visite ces beaux oiseaux tous les jours», a-t-elle écrit. «J’adore les appeler et attendre leurs réponses énergiques. Mes paons se débrouillent exceptionnellement bien et restent actifs, curieux et très, très vocaux.

Stewart est une amoureuse des animaux de compagnie, de part en part, et propriétaire de nombreux animaux dans sa ferme à New York. Elle a dit à AUJOURD’HUI en mars qu’elle avait neuf chats, mais il est vrai que c’était trop difficile à gérer. Maintenant, elle a deux chats persans calicot, Princess Peony et Empress Tang, qui sont sœurs, et un chat de serre, Blackie.

L’expert divertissant s’est ouvert à AUJOURD’HUI en 2019 sur tous les animaux qu’elle possédait à l’époque, qu’il s’agisse de ses animaux de compagnie officiels ou d’animaux qui vivaient juste sur sa propriété.

«J’ai des centaines et des centaines d’animaux de compagnie, y compris des troupeaux de poulets, d’oies», a-t-elle expliqué. «Je pense que j’ai 13 paons actuellement, j’ai six chevaux, j’ai trois ânes, j’ai 45 canaris rouges, j’ai trois chats et quatre chiens. Et ce sont les animaux que je connais!

Stewart a plaisanté en disant qu’elle aime tellement tous ses animaux de compagnie et prend tellement grand soin d’eux que ses amis ont dit qu’ils voulaient revenir en tant qu’animal de compagnie pour obtenir le même traitement royal. Nous ne leur en voulons pas!

«Mes animaux de compagnie sont toujours là pour moi», dit-elle. «Je rentre chez moi la nuit même si je vis loin de la ville parce que mes animaux de compagnie sont là. Je tiens vraiment à eux, je prends vraiment très bien soin d’eux, et ils prennent très bien soin de moi aussi.