Final Fantasy 7 Remake Part 2: Plus d’infos à la fin de l’année

Nouvelles informations relatives à Final Fantasy VII Remake Partie 2 Il devrait émerger plus tard cette année, mais la façon dont ces nouveaux détails seront révélés n’est sûrement pas celle à laquelle vous pourriez vous attendre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un nouveau jeu Fallout a peut-être fui accidentellement

Plus tard cette année, en juillet, un nouveau livre intitulé Final Fantasy VII Remake Ultimania Plus sera publié. Pour l’essentiel, le livre est destiné à fournir plus d’informations sur le monde de Remake de Final Fantasy VII et propose une foule d’images, de détails et d’autres pépites d’informations intéressantes pour les fans inconditionnels à ingérer.

Cependant, il est également dit que cette nouvelle version du livre, qui devrait être liée à la prochaine extension de Intergrade, contient quelques « indices » liés au prochain jeu de la série.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons avec certitude sur ce que le livre Ultimania Plus aura en magasin. Pourtant, le fait que Square Enix vous remplisse d’indices sur où Final Fantasy VII Remake Part 2 prendra les choses à l’avenir est passionnant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le FF7R Material Ultimania PLUS est un tout nouveau livre avec des contenus différents par rapport aux Ultimanias précédemment publiés. Voici tous les détails de ce qu’il y a à l’intérieur, y compris les «indices menant au prochain match». Le contenu du DLC de Yuffie sera également dans le livre, en juillet 2021! pic.twitter.com/JqbcipeyoE – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi)

13 mai 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Les producteurs de garçons disent « Le monde les a »

L’extension Final Fantasy Remake Intergrade devrait sortir le mois prochain le 10 juin, exclusivement pour PS5.