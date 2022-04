Cold Case Files Saison 2 Episode 24 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où regarder

Cold Case Files Saison 2 Épisode 24 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de Cold Case Files Saison 2 Episode 24. Le nom de cet épisode est Til Death Do Us Part et il sortira le 22 avril 2022. Donc, comme vous pouvez le remarquer, votre attente cet épisode va se terminer très bientôt et vous pourrez tous en profiter à la date indiquée.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Central Park

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Cold Case Files Saison 2 ?

Dans cette saison 2 en cours, il y aura environ 27 épisodes et tous ces épisodes sont pleins d’histoires passionnantes qui ont été racontées par le pressentiment Danny Glover.

Vous pouvez également lire: Law & Order Saison 21 Episode 6 Date de sortie

Où diffuser cette série ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est A&E Network. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel de Prime Video, Vudu, Itune et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Après avoir révélé tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 24 de la saison 2 de Cold Case Files. Ici, nous allons fournir la liste des acteurs de la série.

Bill Kurtis

Danny Glover

Laurent Andruet

Bradford-Eckhart

Evangelos Giovanis

Grégory Falatek

Angélique Olson

Keith J.Obit

André Rudy

Brian Sturges

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2 ci-dessous.

La voix dans le lac

Diable à la porte

Disparu à Altoona

Le professeur d’école

Le tueur du cœur

Le diable déguisé

Amour et la haine

Glace froide à Denver

Meurtre au clair de lune

Esprits suspicieux

Une leçon d’homicide

Femme dans les bois

Les yeux d’un tueur

Ange noir

Fantômes du vendredi soir

L’horloge sonne le meurtre

Sœurs dans la mort

Une mère dure

Écrit dans le sang

Cendres froides

Reine des Ozarks

Le gardien des os

A est pour incendie criminel

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Le patient perdu

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 24 de la saison 2 de Cold Case Files, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂