35 ans après la première de Top Gun: Qu’est-il arrivé à la vie de Kelly McGillis?

Les années 80 contiennent de grands classiques de la cinématographie et l’un d’eux est Top gun, réalisé par Tony Scott, qui fête ses 35 ans depuis sa création en 1986. Cela fait longtemps et on connaît très bien la carrière de Tom Cruise, qui jouera dans la suite qui arrivera cette année, mais on sait très peu de choses sur Kelly McGillis. Ce qui lui est arrivé?

Jusqu’au long métrage qui fête son anniversaire, l’actrice était passée par deux projets: Amour et Bohême (1983) Oui Témoin (1985). Mais sans aucun doute, La plus grande reconnaissance a été obtenue lorsqu’elle a joué Charlotte « Charlie » Blackwood, l’instructeur de vol qui est tombé amoureux de Maverick dans l’intrigue. C’était son point culminant de sa carrière, car c’était le plus populaire dont il faisait partie.

Parmi les titres les plus notables après Top Gun, on retrouve son rôle d’Annie Packert / Ally Chandler dans Fabriqué au paradis (1987) et Kathryn Murphy dans Défendeurs (1988). Dans cette dernière bande refusé le rôle principal, qui plus tard était de Jodie Foster, parce que a dépeint un viol collectif et elle a subi une attaque similaire en 1982.

En 1989, il a fait partie du long métrage Le chasseur de chats, sous la direction d’Abel Ferrara, mais a eu un tournage compliqué avec son co-star, Peter Weller. Cela a abouti à Kelly décide de quitter l’industrie cinématographique et de se consacrer à des fictions et des pièces de théâtre à petit budget.

Homme d’affaires marié Fred Tillman en 1989, avec qui il a eu deux filles: Kalsey Lauren Tillman et Sonora Ashley Tillman, bien qu’elles aient divorcé en 2002. Sans aucun doute, la nouvelle qui a surpris Hollywood à l’époque était quand a rendu son homosexualité publique en 2009, parler de l’adolescence difficile qu’il a eue, ainsi que des problèmes avec son physique.







À 53 ans, il s’est marié Mélanie Leis, un directeur des ventes, mais ils ont rompu en 2012. Ces dernières années, elle a été comparée de manière agressive par la presse pour des comparaisons de la façon dont les principaux hommes de Top Gun se sont comportés au fil du temps. McGillis a toujours déclaré qu’elle était fière de ses rides et se maintient actuellement comme actrice de théâtre.