Mark Wahlberg regrette sa prise de poids rapide pour Stu : c’était amusant pendant environ une heure

Mark Wahlberg était initialement enthousiaste à l’idée d’abandonner son régime incroyablement strict pour emballer 20 livres en 3 semaines pour son prochain film Stu, mais il changea rapidement de ton. Il a expliqué à Jimmy Fallon hier soir qu’il avait rapidement découvert que ce ne serait pas une promenade dans le parc.

« Malheureusement, j’ai dû consommer, pendant deux semaines, 7 000 calories, puis pendant encore deux semaines, 11 000 calories », a expliqué la star. « Et c’était amusant pendant environ une heure. C’est une chose physique si difficile à faire. Perdre du poids, c’est juste un peu dur – vous ne mangez pas et ne faites pas d’exercice. Et ce, même lorsque vous êtes rassasié , je me réveillais après un repas et je prenais un autre repas. Je mangeais toutes les trois heures. Ce n’était pas amusant. «

Quand Fallon a demandé au joueur de 50 ans s’il était plus difficile maintenant à son âge de perdre du poids et de prendre du poids pour ses films, Mark Wahlberg a répondu: « Oui, absolument. Une fois que le métabolisme commence à ralentir, cela devient vraiment difficile. J’essayais de faire ce film pendant six ans, nous n’avions que 30 jours pour le tourner, et donc je voulais vraiment y arriver . Et (j’étais) aussi fou d’avoir financé une grande partie de cela moi-même. Donc je savais que j’étais sur un compte à rebours avec mon propre centime, et vous faites avancer les choses assez rapidement quand c’est le cas. «

Il a publié son processus de transformation et son résultat sur Instagram.

La transformation du corps a inspiré des tonnes de réponses, dont une de la femme de la star, Rhea. « Et ça a l’air tout aussi chaud en personne bébé », a-t-elle commenté. Mario Lopez a posté: « Yo. Tu portes un potelé fou, mon pote! » Pendant ce temps, Alerte à Malibu L’alun Gena Lee Nolin a écrit : « Ça va nous montrer tous – nous sommes ce que nous mangeons ! L’effort pour bouger et manger sainement ! »

Plus tôt cette année, il n’aurait pas pu être plus heureux de dire à Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel en direct, « Après avoir fait les scènes de boxe, je prends autant de poids que possible au cours du film, donc je me mets au défi de prendre 30 livres au cours des six prochaines semaines », a-t-il révélé. « Ils veulent que je le fasse aussi sainement que possible. Je me dis ‘Mec, je suis un tel régime depuis si longtemps, je veux juste manger tout ce que je vois.’ Je veux aller dans les boulangeries, je veux aller chez Denny’s, je veux acheter des crêpes. Je veux avoir tout ce sur quoi je peux mettre la main. »

Lorsque Jimmy Kimmel a demandé ce que Mark prévoyait pour son premier repas du voyage glouton, l’acteur a déclaré qu’il comprendrait « peut-être une pépite de poulet de 20 morceaux, des ailes chaudes de Kentucky Fried Chicken avec un pack de six bières. Commençons par un bang . » Il est maintenant de retour sur la route et va au gymnase pour retrouver sa forme précédente.

Le film raconte l’histoire de Stuart Long, qui a fait ses débuts dans la boxe et a déménagé à Los Angeles pour commencer une carrière d’acteur lorsque la boxe n’a pas fonctionné. Après qu’un accident de moto presque mortel l’ait laissé à l’hôpital, Long s’est tourné vers la religion et a finalement rejoint le Mount Angel Seminary de l’Oregon. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.

