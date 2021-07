Découvrez comment obtenir des crumpets Toca Life World

Alors vous avez craqué pour ce jeu addictif de Toca Boca, n’est-ce pas ? Découvrez comment obtenir tous les crumpets Toca Life World dans ce guide.

Toca Boca est un développeur qui sait fédérer petits et grands autour de leurs jeux. Aujourd’hui, nous parlons de ce qui est probablement son application la plus populaire, et nous vous aidons à obtenir l’un de ses extras les plus compliqués. Nous vous disons Comment obtenir des crumpets Toca Life World.

Pour mettre la main sur tous ces petits personnages mignons, vous devez être prêt à botter tous les domaines du jeu et à vous armer de patience, car ce n’est pas une mission rapide, même si c’est simple si vous connaissez les indices que nous vous donnons ci-dessous. Voyons quels crumpets vous pouvez obtenir dans chaque zone, afin que vous puissiez maximiser vos déplacements.

Crumpets sur Calle Dabuti

Crumpet Junkyard

À l’intérieur d’un amplificateur à côté de la cabine de sécurité.

A côté de la télévision, à l’intérieur du réfrigérateur.

Derrière la boîte en bois et carton, dans la baignoire.

À l’intérieur d’une boîte en bois avec une bouilloire sur le dessus.

À l’intérieur d’une ancienne unité de climatisation sur une boîte en carton.

Derrière le panneau pour ‘The Drumpets on Tour’.

À l’intérieur du dessus du piano.

Au-dessus du tableau, touchez les branches de l’arbre jusqu’à ce que les branches de la dernière gauche soient toutes tournées vers le haut sauf la dernière et les branches de droite soient toutes tournées vers le bas.

Ouvrez la porte du camion complètement à droite.

Lieu de travail

Au premier étage, il y a un panneau métallique au-dessus de l’ascenseur qui peut être déplacé, une pression sur le bouton derrière le panneau révèle une piste de danse avec un niveau supérieur où se trouve un robot Crumpet qui ressemble aux robots Rob-o Cafe.

Au deuxième étage, il y a un autre bouton derrière un deuxième panneau métallique qui révèle un appartement à trois niveaux où se trouve un deuxième robot Crumpet qui ressemble également aux robots Rob-o Cafe.

Maison d’activités

Au premier étage du bâtiment, à gauche, il y a une bouche d’aération au-dessus de l’imprimante d’art. Ouvrez la grille de ventilation et appuyez sur le bouton à l’intérieur, ce qui révélera l’art Crumpet.

Tops Tiptop

Il y a deux Crumpets dans Tiptop Tops.

Club de jeunesse

Dans le distributeur automatique à gauche.

Parc du lac

A gauche, derrière le château de sable.

Terres de laitue

Écuries

Dans le magasin de chevaux, le crumpet se trouve dans une petite pièce taillée dans un tronc d’arbre appelée « Pinky ».

Grange

À droite des enclos pour animaux se trouve une porte avec le mot Prumpet, le Crumpet, nommé Trumpery, sera à la porte.

Îles tortillas

Aéroport

Dans la zone d’accueil de l’aéroport, juste avant l’avion, le crumpet est dans le distributeur automatique.

Parc d’attractions

Dans la zone à thème spatial du parc à thème, il y a un restaurant appelé Cosmology, sous le comptoir Cosmology il y a un bouton rouge brillant, qui ouvrira un panneau révélant un astronaute crumpet.

Pompon cuspide

Il y a trois Crumpets à Pom-Pom Peaks.

chalet de montagne

Sous le sapin de Noël à l’extérieur de la cabane, derrière une boule à neige, il y a une petite porte, à l’intérieur de ladite porte se trouve l’elfe Crumpet.

Eaux thermales

Tout à droite, il y a une tente cachée dans les buissons, à l’intérieur de la tente se trouve le camping Crumpet.

Ville de patinage

Allez à la cuisine. Ouvrez les portes supérieure et inférieure du réfrigérateur. Retirez les œufs et le lait pour révéler un bouton. Appuie sur le bouton. Le mur en haut du réfrigérateur s’ouvrira et vous verrez un petit pain qui ressemble à un esquimau.

Ville de biscuits

Il n’y a qu’un seul Crumpet à Biscuit Town.

Hôtel pour animal de compagnie

La dernière maison pour animaux de compagnie, tout à fait à gauche, juste avant la zone d’eau, contient un petit Crumpet ressemblant à un chien.

Place animée

Il y a quatre Crumpets dans Busy Plaza.

Magasin de surf

Lorsque vous vous déplacez vers la droite, la vue de la caméra ira sous l’eau, le long du mur à droite de la zone sous-marine, il y a une porte qui s’ouvrira lorsque vous la toucherez, révélant la sirène Crumpet.

Aquarium

À droite, dans la zone du laboratoire de l’Aquarium, il y a un Crumpet Axolotl dans un bocal sur l’un des bureaux.

Tour animée

Au deuxième étage de l’immeuble, si vous allez à droite, il y a un grand bureau. Si vous ouvrez les armoires en haut du bureau, vous trouverez une série de symboles qui vous mèneront au crumpet.

Fontaine