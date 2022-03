West Side Story sera la dernière comédie musicale réalisée par Steven Spielberg

le réalisateur mythique Steven Spielberg vient de révéler que son film nominé aux Grammy Awards » L’amour sans barrières » (West Side Story), ce sera la dernière comédie musicale à laquelle il participe. Bien qu’il s’agisse d’un film acclamé par la critique et les fans, ainsi que par d’autres réalisateurs tels que Guillermo del ToroSpielberg assure que ce sera sa première et dernière comédie musicale. « Le pire jour du tournage de ‘West Side Story’ a été le dernier jour, parce que je savais que je n’allais pas diriger une autre comédie musicale », a déclaré le réalisateur lors du petit-déjeuner des nominés aux Producers Guild Awards.

L’adaptation du classique par Spielberg Broadway 1957’s du même nom marque sa première réalisation d’une comédie musicale dans sa longue carrière cinématographique, et bien qu’il ne soit pas intéressé à être directement derrière la caméra pour un autre film musical, Spielberg prévoit toujours de produire une adaptation musicale de son drame de 1985 »Le Couleur violet ».

La version 2021 de »Amor Sin Barreras » était la deuxième adaptation cinématographique de la comédie musicale de 1957 réalisée par Jérôme Robbinsavec de la musique de Léonard Bernsteinlettre de Stephen Sondheim et scénario de Arthur Laurents. L’histoire est centrée sur deux gangs de rue rivaux, les Jets et les Sharks, et sur l’amour interdit entre une jeune fille portoricaine et un garçon américain blanc, qui tombent de part et d’autre du conflit.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Netflix et JJ Abrams participeront à une série documentaire U2.







Spielberg a précédemment expliqué que sa version de »West Side Story » n’est pas un remake du film de 1961, en disant: « Tout le monde savait depuis le début que tout était basé sur la comédie musicale de 1957. Chaque note que Leonard a écrite Bernstein, et chaque lyrique que Stephen Sondheim a écrit, était mon modèle pour planifier mes séquences, planifier mes décors et planifier mes plans. »

L’adaptation de Spielberg raté au box-office, gagnant seulement 74,6 millions de dollars dans le monde contre un budget de 100 millions de dollars, sans compter les dizaines de millions de dollars de frais de marketing. Bien que le film n’ait pas réussi à séduire le public des salles de cinéma, il a été acclamé par la critique et a gagné sept nominations aux Oscarsy compris Meilleur film et meilleur réalisateur pour Spielberg.

La prochaine étape pour Spielberg est le drame semi-autobiographique sur sa vie »Les Fabelman », qui s’inspire vaguement de l’enfance du réalisateur en Arizona. Les stars du cinéma Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano et Gabriel LaBelle. Spielberg développe également un nouveau film centré sur le personnage de Franck Bullitle policier de San Francisco incarné pour la première fois par Steve McQueen dans le thriller « bullitt » à partir de 1968.