Une nouvelle bande-annonce effrayante réinvente le bureau dans le style de Netflix’ You

HKliving Vlist - Lampe cercle à LED

Besoin d'une nouvelle lampe à poser qui changera l'ambiance du salon ou du bureau ? On laisse la place à Vlist, la lampe cercle moderne et stylée. Née d'un savant mélange de créativité et de recherche high-tech, elle profite d'une bande lumineuse LED pour dégager un air ultra moderne. Cet étonnant objet lumineux s'adapte à tous les styles de décor : Vlist peut se poser sur une table d'appoint en bout de canapé, sur une console ou sur un bureau tout en conférant le même éclat à la pièce... D'une allure gracieuse, le niveau d'éclairage peut être réglé en changeant l'orientation du cercle en métal. Tout en simplicité et en élégance, ce luminaire ultra tendance devient vite l'un des éléments déco les plus importants dans la maison. Lampe à poser d'excellente finition et de haute qualité.