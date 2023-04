Revue de Citadel, la nouvelle série Prime Video avec un regard captivant sur les espions et l’action

La stratégie de programmation de Prime Video est de plus en plus élevée, et l’une des meilleures preuves en est sa dernière version : Citadelle. Cette série, qui vient d’arriver sur la plateforme et est produite par les frères Joe et Anthony Russoest une combinaison ambitieuse, rapide et dynamique d’action, de thriller et d’espionnage.

Citadelle étoiles Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden, qui donnent vie aux agents Nadia et Mason. Ils font partie d’une agence appelée Citadelle, qui n’appartient à aucun gouvernement et ne cherche que l’ordre mondial. Ce sont deux espions d’élite, mais ils reviennent à l’action huit ans après la chute de l’agence et une perte de mémoire programmée.

Et, bien que son scénario ressemble à un thriller d’espionnage typique avec une histoire très prévisible, la vérité est que David Weil a su échapper, de manière abyssale, à cette perspective. Cela est évident dès la première scène d’action dans ce train où la vie des espions change complètement.

Avec solvabilité et de manière frénétique, la série avance dans le meilleur style classique, mais renouvelé. Citadelle C’est l’une des productions les plus directes que j’ai vues jusqu’à présent, gardant l’adrénaline dans un voyage visuel fabuleux.. C’est justement la grande mise en scène qui finit par faire de ce strip quelque chose d’extraordinaire.

En tout cas, il convient de noter qu’au-delà de ce à quoi son histoire et ses paysages renvoient, il présente certains défauts. Les effets visuels, parfois, sont trop surréalistes, enlevant tout l’effet excitant des scènes dans lesquelles ils n’ont pas été bien capturés. Quelque chose qui, sans aucun doute, m’a déçu pour l’ambition derrière cette bande est de voir ce manque de polissage et de correction dans des détails aussi essentiels.

D’autre part, il y a aussi le fait que, bien que Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas quittent séparément l’apparence de deux espions d’élite, ensemble ils ne l’ont pas tellement montré. Malgré le fait que dans la série, ils forment une équipe, leur chimie ne m’a pas amené à me connecter avec eux, travaillant comme deux membres de la même agence, ce qui montre clairement que les acteurs manquaient beaucoup plus de connexion..

C’est pourquoi il y a des moments où la série décline et, malgré le fait qu’il semble qu’elle ne va pas monter, une frénésie d’action au niveau du scénario fait à nouveau monter l’adrénaline en tant que spectateur. De plus, il est à noter que la présence de Stanley Tucci et Lesley Manville au casting est quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Toujours, ensemble ou séparément, ils finissent par transformer leurs projets en une explosion de perfection.

A tel point que, malgré ses petits défauts qui, sans aucun doute, peuvent être améliorés pour la deuxième saison, qui a déjà été confirmée, Citadelle C’est le début d’une grande franchise. Divertissant, action, frénétique et exceptionnel dans son histoire. Un pari Prime Video qui est, justement, un changement de perspective dans le genre.

