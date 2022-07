La scène de la mort de Jurassic Park immortalisée dans la nouvelle version du jouet Comic-Con

parc jurassique a un certain nombre de scènes mémorables, mais l’un des moments les plus bizarres et les plus sombres du hit monstre de Steven Spielberg est sur le point d’être réalisé dans un nouvel ensemble de jouets qui sera disponible au San Diego Comic Con de cette année. Bien que certains personnages méritent de connaître une fin macabre dans le film, l’un de ceux qui se trouve malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment est l’avocat Donald Gennaro. Maintenant, la scène de la mort aux toilettes de Gennaro est immortalisée par Mattel dans la dernière offre Hammond Collection.

L’ensemble Outhouse Chaos a été révélé dans le cadre de la préparation du San Diego Comic Con de cette année et comprend une figurine de Gennaro de 3,75 pouces ainsi que les toilettes extérieures et les toilettes qui faisaient partie de sa scène de mort. L’ensemble comprend également un T-Rex avec une apparence éclaboussée de pluie, une mâchoire qui s’ouvre et une langue mobile, qui vous permet de recréer la scène jusqu’au moment où l’avocat est arraché des toilettes et secoué par la bête préhistorique.

Pour les collectionneurs des dernières nouveautés de Mattel parc jurassique gamme de jouets inspirés, l’ensemble sera disponible au Comic-Con entre le 21 et le 24 juillet, mais sera également disponible à l’achat en ligne en quantités limitées pour ceux qui ne peuvent pas assister à l’événement en personne. Cela signifie que peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez avoir la joie douteuse de revivre la mort de Gennaro encore et encore dans le confort de votre propre chambre.

Jurassic Park est toujours un chef-d’œuvre cinématographique

Bien que les dinosaures aient été vus sur grand écran plusieurs fois auparavant, dans les films des années 1933 King Kong jusqu’aux classiques animés comme La terre avant le tempsjamais les dinosaures n’avaient pris vie de la même manière qu’au Parc jurassique. Basé sur le roman de Michael Crichton du même nom, l’histoire a mélangé la science factuelle à la fiction pour puiser dans le monde du génie génétique d’une manière qui semble maintenant démodée.

Steven Spielberg a transformé le roman en un film presque parfait, avec juste ce qu’il faut d’action, de sensations fortes et d’histoire pour divertir le public pendant toute la durée de deux heures. Même si les dinosaures étaient la vedette de la série, avec la superbe séquence d’évasion du T-Rex, leur temps dans le film était limité à environ 16 minutes de séquences. Comme vous vous en doutez, les suites qui ont suivi ont commencé à adapter rapidement un trope d’horreur que le visage de la franchise devait être vu de plus en plus à l’écran, jusqu’à cette année. Jurassic World : Dominion avait presque plus d’action de dinosaure que n’importe quel autre film de la série.

Alors que le récit de Crichton a conservé l’original parc jurassique sur la bonne voie, et était également responsable de certaines des séquences qui sont apparues dans les films ultérieurs, Jurassic World : Dominion s’est beaucoup plus appuyé sur ses dinosaures et son héritage de retour pour attirer le public, et bien qu’il ait fonctionné pour la plupart, il a prouvé à nouveau qu’il n’y a rien qui puisse vraiment égaler l’exploit révolutionnaire de parc jurassique.