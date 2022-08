Manifest, série : combien de saisons a-t-elle et où la regarder ?

La populaire série mystère »Manifeste », donne de quoi parler récemment, car après avoir été annulé par CNB L’an dernier, Netflix a décidé de sauver la série devenue l’une des plus populaires du catalogue de la plateforme. La série qui a fait ses débuts sur la chaîne en 2018 a été créée par jeff râteau et a dans sa distribution de grands acteurs comme mélisse roxburgh, Josh Dallas, Athéna Karkanis, JR Ramírez, Lune Blaise, Jack Messine, parveen-kaur, Mat Long Oui houx taylor.

« Manifest » se concentre sur les passagers et l’équipage d’un avion de ligne commercial, qui réapparaissent soudainement après avoir été considérés comme morts pendant plus de cinq ans. L’histoire commence lorsque le vol 828 de Montego Air a atterri en toute sécurité après un vol mouvementé avec l’équipage et les passagers atterrissant sains et saufs.

Cependant, bien que seulement quelques heures se soient écoulées pour les passagers du vol, cinq ans se sont écoulés dans le monde, avec leurs amis et leurs familles pleurant leur perte et continuant leur vie après avoir perdu tout espoir de les revoir, donc chaque passager devra faire face à leur réalité nouvelle et modifiée.

Où peut-on voir Manifest ?

»Manifest » est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Après avoir été annulée par NBC, Netflix a choisi de poursuivre la série pour une dernière saison en août 2021, assurant que la série comportera 20 nouveaux épisodes. La date d’annonce était le 28 août, qui fait référence au vol 828, qui est le principal mystère sur lequel se concentre l’histoire.

« Depuis sa première sur Netflix en juin, Manifest s’est avéré très populaire auprès de nos membres », a-t-il déclaré. Bela Bajaria, directeur de Netflix Global TV dans un communiqué publié à l’époque. « Le créateur de la série Jeff Rake et son équipe ont créé un mystère séduisant qui a des téléspectateurs du monde entier sur le bord de leurs sièges et qui croient à nouveau aux secondes chances, et nous sommes ravis qu’ils offrent aux fans une fin avec ce super finition surdimensionnée. »

Combien de saisons a Manifest ?

La série compte actuellement trois saisons, avec Netflix en première sa quatrième et dernière saison dans un avenir proche. La date de la première n’a pas encore été fixée, mais on sait que la saison 4 sera divisée en deux parties, chacune d’elles ayant 10 épisodes.