Knights Of Honor 2: Sovereign Gameplay est présenté dans une toute nouvelle bande-annonce de THQ Nordic

Un événement de vitrine de jeux d’été nommé THQ Nordic Digital Showcase 2022 a récemment été télévisé par l’éditeur de jeux vidéo THQ Nordic.

A la vitrine THQ Nordic, Chevaliers d’honneur 2: Sovereign était l’un des nouveaux titres qui ont été dévoilés. Dans le prolongement des Knights of Honor originaux créés par Black Sea Studios, maintenant connus sous le nom de Creative Assembly Sofia, le jeu RTS a été annoncé pour la première fois en 2019. Jeux de la mer Noire sont actuellement en train de le développer avec des développeurs qui ont travaillé sur le jeu original. Cependant, l’événement THQ Nordic a affiché un gameplay en plus de plus qu’un bref clip teaser.

Les joueurs peuvent obtenir une bonne idée des mécanismes du jeu grâce au gameplay de Knights of Honor 2: Sovereign. Le conseiller d’un personnage auprès du joueur sert de narrateur de la bande-annonce. Il s’ouvre avec le joueur se préparant à envahir un royaume voisin, construisant des lignes commerciales et incitant à une rébellion dans un autre royaume.

La bande-annonce montre la guerre alors que les joueurs peuvent rassembler et commander leur armée. Dans ce jeu RTS bourré d’action, les joueurs peuvent contrôler directement leurs forces. Pour vaincre leurs adversaires, ils peuvent utiliser des stratégies RTS éprouvées, comme flanquer l’opposition avec des unités de cavalerie ou envoyer des hommes escalader les murs du château.

Les hôtes de THQ Nordic Digital Showcase ont également révélé des informations concernant le jeu. Il convient de noter que Knights of Honor 2: Sovereign se déroule dans l’Europe médiévale, où les joueurs peuvent choisir leur royaume parmi ceux d’Europe, d’Afrique du Nord et de quelques régions d’Asie.

Avec la possibilité de choisir leurs maréchaux, marchands, membres du clergé, diplomates et espions pour servir dans leur cour royale, les joueurs seront en charge de leur propre famille royale. Knights of Honor 2: Sovereign permet aux joueurs de choisir comment ils veulent gouverner, que ce soit par une diplomatie habile ou une conquête impitoyable, et de jouer avec d’autres en ligne dans différents types de jeux qui maintiennent le gameplay nouveau.