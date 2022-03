Netflix a-t-il confirmé le début du tournage de You 4, et sa date de sortie ?

Netflix

La quatrième saison de Toi Cela a été confirmé dès la sortie des épisodes du troisième volet et, apparemment, Joe et Love sont sur le point de revenir sur Netflix. Apprenez tout sur les nouveaux chapitres et leur date de sortie.

©NetflixVictoria Pedretti et Penn Badgley.

Le 15 octobre dernier, les fans de Toi ils ont de nouveau souri. Eh bien, après tant d’attente, l’histoire d’amour et de haine de Love and Joe, parfaitement interprétée par Penn Badgley et Victoria Pedretti, est revenue sur Netflix. Dans cette nouvelle édition de dix épisodes, les protagonistes ont cherché un nouveau chemin dans leur vie après la fin tragique qu’ils ont eue dans le troisième volet, mais à vrai dire, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

De quoi parle la troisième saison ? Le synopsis officiel de Toi ça dit: « Dans la saison 3, Joe et Love, maintenant mariés et pères d’un bébé, déménagent dans l’enclave endormie de Madre Linda, dans le nord de la Californie, où ils vivent entourés d’entrepreneurs technologiques privilégiés, de mamans blogueuses et de biohackers célèbres sur Instagram. Joe est attaché à son nouveau rôle de mari et de père, mais craint l’impulsivité mortelle de Love. De plus, vous ne pouvez pas vous empêcher d’écouter votre cœur. La femme qu’il cherchait depuis tout ce temps pourrait-elle être sa voisine de palier ? Sortir d’une cage dans un sous-sol est une chose. Mais comment échapper à la prison d’un mariage apparemment parfait avec une femme qui connaît vos tours ? ce sera beaucoup plus compliqué”.

Sans aucun doute, une prémisse qui a laissé tout le monde très anxieux lorsqu’elle a été découverte, mais c’était encore mieux lorsqu’elle a été capturée sur le petit écran. A tel point que, aussitôt, la troisième saison de Toi Ce fut un grand succès et, pour cette raison, Netflix n’a pas hésité à miser à nouveau sur cette série. Cela signifie que, quelques jours seulement après ce 15 octobre, la plateforme a confirmé qu’il y aurait une quatrième saison, bien qu’elle n’ait pas donné beaucoup plus de détails jusqu’à présent !

Récemment, sur leur compte Instagram officiel Netflix Amérique latine, ils ont confirmé que la quatrième partie de la série était déjà en cours de production. Avec une photo de l’affiche qui indique le début et la coupure d’une scène, de la production ils ont écrit : « You 4 est déjà en production… ou ce qui revient au même… sa première se rapproche”. Et, avec ces mots, les adeptes du strip ont ravivé leur angoisse.

Eh bien, sans rien dire, ils ont tout dit, ou c’est comme ça que les fans de fiction le voient. Le fait que le tournage ait déjà commencé laisse espérer que la bande pourrait revenir plus tôt que prévu. Ça oui, Ils n’ont pas confirmé de date de sortie officielle, mais compte tenu à la fois des processus de production et de post-production, la fiction a deux options : revenir fin 2022 travailler en un temps record ou le faire début 2023.

