Manga One Piece 1019, premières fuites et spoilers

Le manga One Piece 1019 sera disponible ce week-end en espagnol. Mais d’abord, nous avons les premiers spoilers et fuites.

Le manga One Piece 1019 est un chapitre attendu, et la même chose se produit toujours lorsque nous avons une semaine de congé avec notre bien-aimée Oda. Le désir de One Piece grandit et les gens sont impatients. Si vous êtes de ceux-là, calmez-vous, nous avons les premières fuites du manga One Piece 1019 avec ses spoilerss.

Les aventures de Luffy et compagnie seront disponibles le 18 juillet à 18h00 en Espagne. Manga Plus se chargera de proposer le manga en espagnol, gratuitement et officiellement. Ci-dessous, lorsqu’il sera disponible, vous aurez un lien qui vous mènera directement. Maintenant, allons-y avec les spoilers pour One Piece 1019.

Une pièce 1019 spoilers

-Chapitre 1019. Titre : Helicératops

-Sanji vs Queen au début du chapitre. On dit que Franky s’intéresse à la technologie de Queen.

-On voit Zoro. Ils vont lui injecter le médicament du vison.

-Il semble que Lyffy se réveille dans le sous-marin des Pirates Hearts. Crie, « CARNEEEEEE. »

-Franky contre Sasaki. Le titre de l’épisode One Piece 1019 est une attaque de Sasaki.

-Franky le jette en l’air et tire son rayon radical

-La grande majorité est le combat entre les deux. Le duel est décidé, mais pour l’instant on ne sait qui des deux a gagné jusqu’au début du manga.

-Kaidou vs Yamato dans la dernière partie du chapitre

-Nous voyons la forme hybride de Yamato bien que nous ne sachions toujours pas ce qu’est son Akuma no Mi.

-Kaidou dit qu’il lui a fallu beaucoup pour obtenir l’Akuma no Mi que Yamato a mangé. Il n’avait pas l’intention de le lui donner.

-Yamato dit qu’il l’a mangé parce qu’il avait faim.

intrigue manga

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « Roi des Pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus forts s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouteux mais il ne saura jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a offert à Luffy son bien le plus précieux : son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau « Roi des Pirates ». Ici commence la grande aventure de Luffy !

