Netflix a changé la date de sortie de plusieurs épisodes de One Piece: quand est-ce

Colère et déception chez les fans de One Piece: La série animée devait présenter de nouveaux épisodes sur Netflix ce 12 février, mais le géant du streaming date modifiée de manière inattendue. Les fans ont montré leur fureur sur les réseaux sociaux et ont déploré de devoir attendre plus de jours. Quand a lieu le lancement des nouveaux chapitres?

Par une déclaration officielle en janvier, le service de divertissement a confirmé que La grande route maritime, Alabasta Oui Chopper sur l’île d’hiver Ils seraient disponibles à partir de ce vendredi après des mois d’attente. Cependant, les fans ont été à la désagréable surprise que les épisodes ne soient pas téléchargés sur la plateforme.

« Mon ex n’a pas autant joué avec mes sentiments et mes illusions que Netflix avec One Piece », « J’ai renouvelé mon abonnement Netflix pour que rien n’attende de nouveaux chapitres de OnePiece », « la faculté n’a pas non plus joué autant avec mes sentiments que vous fait avec une seule pièce, activer les chapitres « , étaient les réactions des fans à la déception de ne pas avoir les premières.

Apparemment, cette supposée nouvelle date de sortie des nouveaux épisodes de « One Piece » Cela pourrait aussi être un bug, puisque j’ai essayé plusieurs Vpn sur PC et mobile mais cette date n’apparaît pas#OnePièceNetflix – Luis Rojas Rodríguez | #KamenRiderAgito #Dubbing (@shining_luis)

Quand les nouveaux épisodes de One Piece sont-ils diffusés sur Netflix?

Netflix a inclus une légende sur One Piece pour signaler que 12 mars prochain les nouveaux chapitres seront en ligne. C’est-à-dire que les fans ils devront attendre encore un mois pour ajouter aux 61 premiers épisodes de la saga East Blue qui est arrivé sur le service de streaming en 2020.

La bonne nouvelle est qu’il y aura plus de la saga sur la plateforme. Netflix prépare une série live-action de 10 épisodes, qui sera « totalement fidèle au manga ». Bien que d’autres détails ne soient pas connus, la production a commencé en août et le lancement est prévu à moyen terme.