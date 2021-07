« Personne n’aimait Anwar. Cela m’a vraiment touché personnellement. »

Dev Patel a révélé à quel point les critiques constantes concernant son apparition dans Skins ont miné son estime de soi.

L’acteur nominé aux Oscars est connu pour ses rôles à succès dans Slumdog Millionaire et Lion, mais avant cela, il a joué dans des séries britanniques Peaux. Skins était ÉNORME dans les années 2000, lançant la carrière des acteurs désormais hollywoodiens Dev, Daniel Kaluuya et Nicholas Hoult. Dev a joué Anwar Kharral, un adolescent musulman qui ne prend pas sa religion au sérieux et s’adonne à l’alcool, à la drogue et au sexe.

Malgré le succès de l’émission et les distinctions personnelles de Dev, Dev a maintenant révélé comment la critique de son apparence l’avait affecté dans une nouvelle interview avec le New York Times.

Dev Patel dit qu’être appelé le personnage de Skins « le plus laid » a affecté son estime de soi. Photo : Alamy, Canal 4

« J’étais un jeune garçon qui fréquentait ces salons de discussion et c’était assez brutal. Il y avait toutes ces listes de qui est le personnage préféré de la série ou qui était le personnage le plus beau, et j’étais toujours le plus laid, le moins attirant, » expliqua Dev.

Il a ajouté: « Personne n’aimait Anwar. Cela m’a vraiment touché personnellement. »

Peaux était en fait le premier rôle d’acteur de Dev et il a auditionné après avoir été poussé par sa mère. Bien qu’il ait le soutien de sa famille, il se sent jugé par la communauté pour avoir participé au spectacle.

Il a poursuivi: « Cela ressemblait à un suicide dans la communauté de mettre votre enfant dans une émission de télévision et de le laisser abandonner l’école à 16 ans. Alors que l’enfant de tout le monde est en train de devenir médecin ou dentiste, je suis ici dans cette émission de télévision simuler le sexe et prendre de la drogue. »

