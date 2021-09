Contrairement à Robert Pattinson, combien Ben Affleck a facturé pour le Batman

Le monde des super-héros s’étend de plus en plus. Que ce soit Marvel ou DC, les multivers sont de plus en plus présents et les acteurs qui participent aux films sont infinis. Et le changement le plus récent consiste à Robert Pattinson pour Ben affleck Dans le rôle de Le Batman.

Le Batman Il est l’un des personnages les plus importants de la bande dessinée DC, donc le jouer est une étape importante dans la carrière de tout acteur. A tel point que le studio appelle généralement des artistes de renom car ils sont Robert Pattinson et Ben affleck. Le second était le super-héros en 2013, tandis que le premier s’apprête à sortir son film.

Mais, la grande surprise de ces acteurs est la différence de salaire impressionnante qu’ils prenaient pour jouer le même rôle. Il y a quelques jours à peine, on savait que Pattinson n’avait pas facturé plus de cinq millions de dollars pour donner vie au nouveau Bat Man. Cela, en fait, a fait de lui l’acteur le moins bien payé de l’histoire des super-héros.

Cependant, ce chiffre diffère complètement de celui que vous avez reçu Affleck, qui a pris 35 millions de dollars pour être Le Batman. Au début, la décision de le prendre comme nouveau héros n’a pas été très bien reçue par les fans, mais apparemment cette fortune était un coup de pied pour qu’il l’accepte quand même.

Aujourd’hui, la fortune de Ben affleck Il s’élève à 150 millions de dollars et ce rôle était une belle somme pour cette valeur nette. Maintenant, la différence entre lui et Pattinson est abyssale, au-delà des années d’expérience entre chaque acteur.