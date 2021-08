Mandy Patinkin pleure en répondant à une question de fans sur «Princess Bride»

Mandy Patinkin a refoulé ses larmes en partageant mardi une histoire émouvante derrière une phrase célèbre de « The Princess Bride » après avoir regardé une vidéo d’un fan qui a partagé qu’elle pleurait la perte de son père, qui était un grand fan de la film.

L’acteur de 68 ans a posté une vidéo TikTok de lui répondant à une question de l’utilisateur de TikTok Amanda Webb pour savoir si la mort de son propre père d’un cancer a servi de motivation dans une scène mémorable du film.

Comme les fans s’en souviendront peut-être, le personnage de Patinkin dans le hit de 1987, Inigo Montoya, est raconté par le comte Rugen à six doigts dans un duel que Rugen lui donnera tout ce qu’il veut, ce à quoi Montoya répond: « Je veux que mon père revienne, vous fils de pute. »

Webb a partagé dans une vidéo précédente que son père, Dan, est décédé en mars d’un lymphome à cellules du manteau, et Montoya était son personnage préféré dans le film bien-aimé.

« J’ai vu sur Internet la rumeur selon laquelle lorsque Mandy Patinkin a dit cette ligne, il pensait à son propre père décédé d’un cancer », a déclaré Webb en pleurant. « Et c’était une émotion très brute. Depuis lors, c’est en quelque sorte vraiment coincé avec moi. »

Avec sa femme Kathryn à ses côtés, Patinkin a partagé que la rumeur est absolument vraie alors qu’il a pleuré ses propres larmes.

« Tout d’abord, ton père prend soin de toi, dit-il. « Deuxièmement, c’est vrai, 100% vrai. Je suis sorti dans ce château et je me suis promené et j’ai continué à parler à mon père.

« À la minute où j’ai lu le script, j’ai su, j’ai dit à Kath, j’ai dit: ‘Je vais faire cette partie parce que dans mon esprit, si j’obtiens le gars à six doigts, cela signifie que j’ai tué le cancer qui a tué mon père et moi pourrons rendre visite à mon père. »

Le souvenir de cette scène avec Christopher Guest, qui jouait le comte Rugen, est encore frais pour Patinkin des décennies plus tard.

« Ce moment arrivait, et j’y suis allé et j’ai joué cette scène avec Chris, puis je suis retourné là-bas et j’ai parlé à mon père », a déclaré Patinkin.

Patinkin avait alors une demande réconfortante pour Webb.

« Et donc, tu peux parler à ton père quand tu veux, où tu veux », a-t-il déclaré. « Si vous pouviez d’une manière ou d’une autre me faire connaître le nom de votre père parce que je prie pour tous ceux que j’ai connus. Maintenant, j’ai l’impression de vous connaître, et donc je connais votre père, et j’indiquerai son nom dans mes prières tous les jours, et ils me font sentir qu’ils sont avec moi, où que j’aille, et j’aimerais que ton père passe du temps avec moi. »

Webb a ensuite posté une réponse en larmes de gratitude sur TikTok après avoir vu le message de Patinkin.

« Je suis tellement bouleversée en ce moment », a-t-elle déclaré, ajoutant le nom de son père. « Je suis hors de moi. »